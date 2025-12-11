Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά - Χάσαμε μεγάλες ευκαιρίες»

Στην αυταπάρνηση που έδειξε μέχρι το σφύριγμα της λήξης ο ΠΑΟΚ στάθηκε μετά την δραματική ισοπαλία (3-3) με την Λουντογκόρετς ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σημειώνοντας πως ο Δικέφαλος έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει την νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Πετάξαμε δύο βαθμούς, αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ο βαθμός που πήραμε ήταν πολύ σημαντικός. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με τρία δυνατά ματς. Αντιμετωπίζαμε σήμερα μια ποιοτική ομάδα που μας πίεσε, αλλά παλέψαμε και ενώ πέσαμε, σηκωθήκαμε ξανά στα δέκα τελευταία λεπτά.

Το παιχνίδι ήταν με τη μεριά μας. Χάσαμε μεγάλες ευκαιρίες όχι μόνο στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά κατά τη διάρκεια. Τα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο κρίνονται από τα “επεισόδια” κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σήμερα αυτά δεν ήταν με το μέρος μας. Θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες μας».