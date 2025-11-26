Άρης: Ανεβαίνει ο Γένσεν, θεραπεία και ατομικό για Δώνη, Μισεουί και Καντεβέρε

Ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε και σήμερα μέρος της προπόνησης, ενώ συνέχισαν με ατομικό και θεραπεία οι Τάσος Δώνης, Γκαμπριέλ Μισεουί και Τίνο Καντεβέρε.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ Novibet (29/11, 19:30), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με ασκήσεις ενδυνάμωσης, παιχνίδια σε μικρό χώρο και τακτική.

Ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε -και σήμερα- μέρος του προγράμματος, οι Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί έκαναν ατομικό, ενώ ο Τίνο Καντεβέρε θεραπεία και ατομικό.

Αύριο, Πέμπτη θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο».