Χωρίς να φορτσάρει η Νάπολι επιβλήθηκε 2-0 της Καραμπάχ στο Diego Maradona. Στη 18η θέση της League Phase οι Partenopei.

Ανεβασμένη είναι τις τελευταίες μέρες η ομάδα του Αντόνιο Κόντε και επιστρέφει στα καλά αποτελέσματα σε Ιταλία και Ευρώπη. Οι πρωταθλητές, ήταν προσεκτικοί κόντρα στην Καραμπάχ, που είχε πάρει νίκες και βαθμούς απέναντι σε ομαδάρες, και παρότι έχασαν πέναλτι κατάφεραν να πάρουν ελεγχόμενη νίκη χωρίς να αγχωθούν (2-0). Με αυτή, έφτασαν τους… μόλις 7 βαθμούς έπειτα από 5 αγώνες, πιάνοντας την αντίπαλό τους.

Οι γηπεδούχοι είχαν την καλύτερη φάση τους με τον Νέρες σε ένα πολύ μέτριο πρώτο μέρος και στην επανάληψη, έγιναν όλα. Στο 56’ η Νάπολι πήρε ένα soft πέναλτι με τον Ντι Λορέντσο, όμως ο Χόιλουντ από τα 11 βήματα νικήθηκε από τον γενικότερα, εξαιρετικό, Κοχάλσκι. Ο τελευταίος είδε παίκτη του να… προσπαθεί να του βάλει αυτογκόλ στο 65’, απέκρουσε και έτσι ο ΜακΤόμινεϊ με κοντινή κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Ο Σκωτσέζος ήταν μέσα και στο 2-0 στο 72’ όταν προσπάθησε να βάλει ένα ακόμα… ακροβατικό γκολ, η μπάλα κόντραρε και πήγε στα δίχτυα για να διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα.