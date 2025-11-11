Μαυρίας: «Διακαής πόθος είναι να μπούμε στο γκρουπ 5-8» (vid)

Για τις δυνατότητες του Παναιτωλικού φέτος μίλησε στην εκπομπή «Spor στο ΙΟΝΙΑΝ» ο Χάρης Μαυρίας, μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ.

«Σίγουρα μετά τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό, πριν από ένα μήνα, βάλαμε κάτω τα πράγματα και σκεφτήκαμε σοβαρά ότι πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι στη συνέχεια. Η ομάδα έχει δυνατότητες για να κοιτάξει πιο ψηλά. Σίγουρα διακαής πόθος είναι να μπούμε στο γκρουπ 5-8, έτσι όπως έχει χτιστεί αυτή η ομάδα, υπάρχει η δυνατότητα να συμβεί», σχολίασε αρχικά.

Για τις μεταγραφές νέων ποδοσφαιριστών και τις ευκαιρίες που δίνει η ομάδα: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας μην ξεχνάμε ότι ο Παναιτωλικός έχει παίκτες από την ακαδημία του. Παράγει παίκτες και η ομάδα είναι στολίδι για την Αιτωλοακαρνανία. Για τα νέα παιδιά είναι προορισμός ώστε να έρθουν, να εξελιχθούν και να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Τα βοηθάει τα παιδιά».

Για το τι άλλαξε ο Γιάννης Αναστασίου: «Όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή αλλάζει η ψυχολογία. Το έργο του Γιάννη Πετράκη ήταν μεγάλο. Προσέφερε πολλά στην ομάδα. Καλώς ή κακώς είχαν έρθει τα αποτελέσματα που νομίζω ότι ο κύκλος είχε κλείσει. Ήδη με τον κ. Αναστασίου έχουμε δει δείγματα γραφής στο γήπεδο. Υπάρχει βελτίωση, νέα ιδέα, καινούργια φιλοσοφία. Προσπαθούμε καθημερινά να ακολουθήσουμε οδηγίες και πλάνο. Η εικόνα μας έχει βελτιωθεί πολύ και ο προπονητής έχει βοηθήσει πολύ».

Για το αν θα είναι ευεργετική η διακοπή του πρωταθλήματος: «Μόνο καλό μπορεί να μας κάνει. Ο κ. Αναστασίου βρίσκεται εδώ ένα μήνα. Προσπαθούμε να βάλουμε πράγματα στο παιχνίδι μας. Πήγαν καλά οι προηγούμενοι αγώνες, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει το ταβάνι μας. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Θα δουλέψουμε τις αδυναμίες μας για να φανούμε πολύ πιο ανταγωνιστικοί στη συνέχεια και να προσπαθήσουμε να έρθουμε πιο κοντά στο στόχο μας».

Για την εικόνα της ομάδας σε παιχνίδια με ισχυρούς αντιπάλους και το γεγονός ότι είχε ατυχίες στο τέλος: «Σίγουρα παίζει ρόλο ο παράγοντας της τύχης. Και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ δεχθήκαμε γκολ στο φινάλε. Με την Κηφισιά χάσαμε πέναλτι. Όπως και να έχει έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σε ένα αγώνα θα έχεις την τύχη με το μέρος σου, σε άλλον θα σου γυρίσει την πλάτη. Σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στην τύχη. Θα πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο ότι μπορούμε για να ορίζουμε εμείς την τύχη μας».

Για τον στόχο της ομάδας και το μήνυμά του στον κόσμο του Παναιτωλικού: «Ότι και να πω για τον κόσμο είναι λίγο. Φαίνεται στα εντός έδρας παιχνίδια και πόσο μάλλον στα εκτός έδρας. Δεν υπάρχει κόσμος από επαρχιακή ομάδα που να δίνει τέτοιο “παρών”, όπως είδαμε και στην Αθήνα στην OPAP Arena, στη Νίκαια. Ο κόσμος είναι πάντα στο πλευρό μας, παίζουμε για αυτούς. Ξέρουμε πόσο δίψα έχει για διάκριση. Μας δίνει ευθύνη και μας γεμίζει προσδοκία αυτό. Μας πεισμώνει να κάνουμε αυτό που πραγματικά αρμόζει στον σύλλογο. Να πάει όσο ψηλότερα γίνεται».