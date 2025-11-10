Ηλιόπουλος: «Μέσα σε 3 μήνες δεν χτίζονται ομάδες - Είμαστε σε διαδικασία οργάνωσης, να στηρίξουμε και να μην είμαστε κοντόφθαλμοι»

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος επισκέφθηκε χθες Κυριακή (9/11) την λέσχη Μουσείο ΑΕΚ - «IRAKLIO EAGLES», στο Ηράκλειο πριν το ματς με τον ΟΦΗ και είχε την ευκαιρία να μοιραστεί με τους φίλους της ομάδας που τον υποδέχθηκαν, τις σκέψεις του για την αγωνιστική πορεία και το μέλλον της ομάδας δίνοντας το δικό του στίγμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, συνέστησε υπομονή και στήριξη καθώς «μέσα σε 3 μήνες δεν χτίζονται ομάδες» ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι πρέπει όλοι να αντιλαμβάνονται ότι η ΑΕΚ είναι σε φάση δημιουργίας.

«Μεγάλες κουβέντες δεν λέμε, είμαστε όμως εδώ, ο καθένας από τη δικιά του πλευρά, για να στηρίξει. Και να μην είμαστε κοντόφθαλμοι. Να βλέπουμε λίγο πιο μακριά», επισήμανε.

Μεταξύ άλλων, ο Μάριος Ηλιόπουλος είπε: «Τρεις φορές το χρόνο τέσσερις -γιατί δυστυχώς με όλα αυτά που τρέχουνε κάθε μέρα δεν έχω και πολλές δυνατότητες για πολλές επισκέψεις- αλλά τρεις τέσσερις φορές το χρόνο επισκέπτομαι και για δουλειά κυρίως και γιατί με εμπνέει να βρίσκομαι, το Ηράκλειο.

Η σημερινή μέρα μακάρι να είναι μέρα θετικότητας, να είναι μέρα που η ΑΕΚ θα αναδείξει αυτό που μπορεί να κάνει. Έχουμε λίγο ακόμα, είμαστε σε διαδικασία οργάνωσης και αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε είναι, εκτός από το να αγαπάμε την ομάδα -γιατί προφανώς και έχετε την αγάπη για να στηρίζετε, να είστε εδώ σήμερα- να έχουμε υπομονή και επιμονή. Γιατί μέσα σε 3 μήνες δεν χτίζονται ομάδες.

Βέβαια, καταφέραμε φέτος, μετά τη λήξη της περσινής σεζόν, να μπούμε σε μία νέα διαδικασία. Η ομάδα κουρδίστηκε και είμαστε στη διαδικασία να δούμε πολύ καλύτερα πράγματα. Κοντοσταθήκαμε σε δύο τρία ματς που όλοι ξέρουμε ποια είναι, δεν χρειάζεται να λέμε, αλλά εγώ είμαι όχι απ' τη φύση μου πάντα αισιόδοξος, αλλά είμαι πραγματικά αισιόδοξος, γιατί η ΑΕΚάρα όχι μόνο είναι μεγάλη ομάδα και ιστορικός σύλλογος και δεν είναι εγωιστικό να πούμε ότι είναι ο ιστορικότερος σύλλογος με τη μεγαλύτερη ιστορία.

Δεν είμαι λοιπόν μόνο από τη φύση μου αισιόδοξος αλλά τα πράγματα είναι αισιόδοξα και πάντα την ομάδα αυτή θα την έχουμε μονομάχο, θα την έχουμε να χτυπάει ψηλά και να βάζει ψηλά τον πήχη.

Λοιπόν, μεγάλες κουβέντες δεν λέμε, είμαστε όμως εδώ, ο καθένας από τη δικιά του πλευρά, για να στηρίξει.

Και να μην είμαστε κοντόφθαλμοι. Να βλέπουμε λίγο πιο μακριά. Εξάλλου και στους αγώνες που κάνω εγώ και τρέχω στο μηχανοκίνητο σπορ, όποιος βλέπει πολύ κοντά δεν μπορεί να είναι πρωταθλητής. Πρωταθλητής είναι αυτός που βλέπει τον ορίζοντα και δεν βλέπει τα πρώτα 50 μέτρα, αλλά βλέπει το επόμενα 300 μέτρα. Ευχαριστώ πολύ».