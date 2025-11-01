93 Αυγούστου...

Η "καλοκαιρινή" προετοιμασία και η περίοδος μονταρίσματος του Άρη συνεχίζεται. Οι υπόλοιποι βέβαια παίζουν κανονικά αγωνιστικές και θέτουν στόχους, αλλά "τι α κανς; α κατς α μαλώεις"; Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Είναι να απορεί κανείς' Πως γίνεται να βγάζεις αντίδραση έχοντας εννέα απουσίες και αγωνιζόμενος στο Γ. Καραϊσκάκης, με ένα από τα φαβορί για κατάκτηση του πρωταθλήματος; Πως γίνεται να χάνεις άλλα παιχνίδια με κάτω τα χέρια και απόψε να παίζεις με αυτοθυσία και να βάζεις τη μπάλα κάτω, έχοντας καλές στιγμές για βαθμό ή βαθμούς;

...Κάποιοι* έδειξαν αυτοθυσία βέβαια. Όχι όλοι. Ορισμένοι δείχνουν πως δεν μπορούν και μας το επιβεβαιώνουν όλο και περισσότερο από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Ο Άρης λοιπόν, για όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, έπαιξε απέναντι σε έναν νωθρό Ολυμπιακό, κατέστρεψε άριστα το παιχνίδι του αντιπάλου για 45 λεπτά, όταν όμως του ζητήθηκε να παράξει εκείνος ποδόσφαιρο, έχασε τον μπούσουλα και έφαγε δυο εύκολα γκολ και ήταν έτοιμος να πει "καληνύχτα" και να φύγει για ύπνο. Αντ' αυτού, εκεί που δυσκολεύονταν στο 0-0, φάνηκε να παίρνει θάρρος με δυο γκολ στην πλάτη και να βγάζει αντίδραση, χάνοντας ευκαιρίες, γεμίζοντας την περιοχή και μειώνοντας... εν τέλει... για το 2-1 + κερδίζοντας μια κόκκινη κατά του αντιπάλου. Και εκεί κάπου τελειώνει το παραμύθι, καθώς, όπως όλοι έχουμε δει φέτος, οι κιτρινόμαυροι αδυνατούν να πιστέψουν στις συνθήκες και στις ικανότητες τους, όταν το πράγμα δείχνει να γέρνει υπέρ τους και παθαίνουν μπλακ άουτ.

Έχω ενστάσεις για τον σχεδιασμό, για τις επιλογές παικτών και την ηττοπάθεια που βγάζει ο Άρης φέτος. Αρχικά, το καλοκαίρι έγιναν όλα λάθος, τόσο σε χρονοδιάγραμμα και καθυστέρηση της ενίσχυσης, όσο και στις ίδιες τις επιλογές παικτών. Όσο, δε, περνάει ο καιρός, τόσο πιστεύω πως όλους αυτούς τους παιχταράδες (στα χαρτιά) τους απέκτησε ο Άρης σε τιμή ευκαιρίας, επειδή ήταν "κοινό μυστικό" πως θα έβγαζαν προβλήματα στην πορεία. Δεν είναι τυχαίοι οι τόσοι πολλοί τραυματισμοί. Οι περισσότεροι δεν ήταν καν στην προετοιμασία. Άρα δεν φταίει για όλα το σταφ της Ολλανδιας. Λάθη, λάθη, λάθη! Λάθη που έχουν καταστήσει τη χρονιά μίζερη και κακή, συνεχόμενα, από τον Ιούλη ως και τώρα. Πρώτη φορά βλέπω την ομάδα της Θεσσαλονίκης να μην έχει μισό καλό σερί, όπου θα δείχνει πως αποφάσισε για... κάτι στο γήπεδο.

Με ενοχλούν επίσης οι... βολικές δικαιολογίες. Κατανοώ απόλυτα τον Χιμένεθ και τις δύσκολες συνθήκες που έχει να εργαστεί, όμως ο Άρης δεν έχασε βαθμούς μόνο απόψε. Χάνει βαθμούς εδώ και 5 αγωνιστικές. Ναι! Σύμφωνοι! Πάντα είχε απουσίες. Ναι, θα μπορούσε να πάρει βαθμούς απόψε. Όμως γιατί δεν πήρε και "θα" μπορούσε; Τι μπορούμε να κάνουμε; Να τα παρατήσουμε και να πούμε "δεν στρέγει" πάμε από την αρχή; Δεν είναι αντιμετώπιση αυτή. Ούτε αποτελεί παρηγοριά για τους φίλους του Άρη το "αξίζαμε περισσότερα!".

Κατανοώ επίσης την διάθεση του ΧΙμένεθ να χαμηλώσει λίγο τον εγωισμό του Μορόν. Όμως απόψε ήθελες δύο επιθετικούς και ο Ισπανός είχε ήδη μυριστεί "αίμα" σκοράροντας το πέναλτι. Δεν τον βγάζεις...

Τέλος, υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ δεν βρίσκω τον λόγο, όχι μόνο που αποκτήθηκαν εξ αρχής, αλλά και που συνεχίζουν να πιάνουν θέση στην ενδεκάδα. Θα σας αφήσω να τους βρείτε μόνοι σας. Κουίζ για... όχι και τόσο δυνατούς λύτες.

Ένα και για το μπάσκετ...

Απαράδεκτα αδιάφοροι οι μισοί παίκτες. Κατώτεροι και χωρίς ψυχολογία οι άλλοι μισοί. Ο Σιάο είδε και πήρε τις αποφάσεις του. Απο 'δω και πέρα (καθαρά στο αγωνιστικό) δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Το πρότζεκτ πενταετίας πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσει επιτέλους, γιατί τόσους μήνες οι "ρόδες" δεν κουνήθηκαν χιλιοστό...

ΥΓ Τεχνικός διευθυντής στον ποδοσφαρικό Άρη υπάρχει; Γιατί καιρό έχω να ακούσω κάτι και το "ιστορικό" με Παλίκουτσα με αναγκάζει να γίνω καχύποπτος.

ΥΓ2 Ωραία η κίνηση με τον Γιαννάκη. Λάθος το μπάνερ με τα... πούπουλα, πριν το ματς στο μπάσεκτ.