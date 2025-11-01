Η Τσέλσι πέρασε με 0-1 από την έδρα της Τότεναμ, έφτασε τις 5 σερί νίκες κόντρα στους Spurs και ανέβηκε στην 4η θέση.

Μία κλάση πάνω από την Τότεναμ ήταν η Τσέλσι και τη νίκησε για ακόμα μια φορά. Μετά το 0-1 στο derby, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έπιασε τους Spurs στους 17 πόντους και βρίσκεται ξανά στο μακρινό -8 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ.

Στο 31’ ο Ζοάο Πέντρο βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Βικάριο έπειτα από λάθος στην άμυνα όμως ο Ιταλός τον νίκησε, αλλά στο 34’ άνοιξε το σκορ με ιδανικό πλασέ από κομντά έπειτα από τρελή προσπάθεια, κλέψιμο και ασίστ από τον Καϊσέδο. Στο 43’ ο Βικάριο έκανε νέα τεράστια επέμβαση στο βολέ του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους ο Μπεντανκούρ πήγε να κόψει το πόδι του Ρις Τζέιμς αλλά το VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή και στην επανάληψη η Τσέλσι κράτησε τον έλεγχο του ματς και δεν απειλήθηκε σοβαρά ούτε μια φορά.

Στο φινάλε ο Ζοάο Πέντρο είδε για 3η φορά τον Βικάριο να του βάζει stop παγκόσμιας κλάσης και στις καθυστερήσεις ο Γκίτενς ολομόναχος σούταρε στην εξέδρα για να διατηρηθεί το 0-1.