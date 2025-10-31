«Αχάριστος!»: Οπαδοί της Νάπολι ξέσπασαν κατά του Σπαλέτι μετά την ανάληψη της Γιουβέντους (pic)

Η είδηση της πρόσληψης του Λουτσιάνο Σπαλέτι από τη Γιουβέντους προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη Νάπολι. Οι φίλοι των «παρτενοπέι» δεν έκρυψαν την οργή τους για την απόφαση του προπονητή που πριν λίγους μήνες τους οδήγησε στην κορυφή της Serie A, να καθίσει τώρα στον πάγκο της «μεγάλης αντιπάλου».

Ο Σπαλέτι, που ανακοινώθηκε επίσημα από τη «Γηραιά Κυρία» την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, διαδέχεται τον Ιγκόρ Τούντορ, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά την ήττα από τη Λάτσιο. Ωστόσο, η επιστροφή του στους συλλογικούς πάγκους —και μάλιστα στη Γιουβέντους— δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το κοινό της πρώην ομάδας του.

Οι Ναπολιτάνοι θεωρούν πως ο προπονητής τους «πρόδωσε» και ξέχασαν γρήγορα τη χαρά του πρωταθλήματος του 2023. Πολλοί μάλιστα εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους με γκράφιτι στους δρόμους της πόλης, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Σπαλέτι είναι αχάριστος και ασυνεπής – έπρεπε να είναι ευγνώμων στους οπαδούς της Νάπολι».

Το γεγονός ότι ο Σπαλέτι φέρει ακόμη στο χέρι του ένα τατουάζ αφιερωμένο στη Νάπολι έκανε την απόφασή του ακόμη πιο αμφιλεγόμενη στα μάτια των οπαδών. Πολλοί στα social media σχολίασαν ειρωνικά πως «ούτε το τατουάζ δεν θα μπορέσει να τον σώσει από την οργή της Νάπολι».