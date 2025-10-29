Ο Τύπος σχολιάζει τις προθέσεις του Αλαφούζου, την μπερδεμένη εικόνα της ΑΕΚ, αλλά και τη διαχείριση του Μεντιλίμπαρ.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ - LIVE SPORT

Aρκετές φορές στο παρελθόν ο Αλαφούζος έμοιαζε αποφασισμένος να τα αλλάξει όλα στον Παναθηναϊκό, όμως πάντα κάτι συνέβαινε και αναθεωρούσε. Οι συνέπειες της ατολμίας του είναι γνωστές σε όλους. Δεν χρειάζεται να τις επεξηγήσουμε. Τώρα ο μεγαλο μέτοχος της ΠΑΕ φαίνεται πως δεν θα υπαναχωρήσει και ήδη δρομολόγησε τον πρώτο κύκλο των αλλαγών, εμπιστευόμενος ανθρώπους οι οποίοι έχουν εργαστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και έχουν αναγνωρισμένο βιογραφικό, όπως είναι ο Ράφα Μπενίτεθ και ο Φράνκο Μπαλντίνι. Επίσης, η αναβάθμιση του προσωπικού της ακαδημίας είναι αξιοσημείωτη. Επικεφαλής ανέλαβε ο Θόδωρος Ελευθεριάδης, ένας από τους καλύτερους στον τομέα του στην Ελλάδα και με απτά αποτελέσματα στη δουλειά του. Επιπλέον, το προπονητικό επιτελείο έχει επανδρωθεί με καταρτισμένους επαγγελματίες και είναι πιο επαρκές από ποτέ.

Όμως, αν τα εξωαγωνιστικά δεν λειτουργούν εύρυθμα, αργά ή γρήγορα θα επηρεάσουν τα υπόλοιπα. Λόγου χάρη, αν το τμήμα μάρκετινγκ προσελκύει χορηγούς και φέρνει πιο πολλά έσοδα, τότε το μπάτζετ θα αυξάνεται και θα έρχονται καλύτεροι παίκτες. Η σύνδεση είναι αυτονόητη για όποιον αντιλαμβάνεται τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Είναι γεγονός ότι ο Αλαφούζος παραμελούσε για χρόνια αυτά τα θέματα, αλλά τώρα έχει αποφασίσει να τα διορθώσει. Το τάιμινγκ είναι το κατάλληλο, αφού ο εφοπλιστής διαπνέεται από διάθεση για τομές. Μακάρι ο Σύλλογος από δω και στο εξής να στελεχωθεί και με άλλους «Μπενίτεθ», καθένας στην κατηγορία του.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Όταν ο Μάρκο Νίκολιτς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, έσπευσε να διαβεβαιώσει τους φιλάθλους πως «τον Νοέμβριο η ομάδα θα παίζει το ποδόσφαιρο που όλοι θέλουμε να βλέπουμε». Οι δηλώσεις αυτές γέννησαν προσδοκίες, καθώς οι φίλοι της «Ένωσης» περίμεναν να δουν ένα σύνολο που θα παίζει κυριαρχικά, με ένταση, ταχύτητα και δημιουργικότητα, στοιχεία που χαρακτήριζαν για δύο χρόνια την ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα.

Αντ’ αυτού, ο Νοέμβριος έφτασε και η εικόνα της ομάδας απέχει δραματικά από αυτήν που υποσχέθηκε ο Σέρβος τεχνικός. Τα δύο πρόσφατα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ήταν αποκαλυπτικά. Αντί για την «επιθετική ΑΕΚ του μέλλοντος», είδαμε μια ομάδα που προσήλθε με καθαρά αμυντική νοοτροπία, φοβισμένη και παθητική. Η επιλογή του Νίκολιτς να παρατάξει την ομάδα με τακτική αναμονής και χαμηλό μπλοκ όχι μόνο δεν απέδωσε, αλλά αποκάλυψε έλλειψη αυτοπεποίθησης και προσανατολισμού. Η ΑΕΚ ηττήθηκε και στα δύο παιχνίδια χωρίς ποτέ να δείξει ότι μπορεί να επιβληθεί του αντιπάλου ή να ελέγξει τον ρυθμό. Μετά την ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Νίκολιτς εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας ότι «είδε προσπάθεια και πειθαρχία». Την ίδια στιγμή, όμως, προχώρησε σε μια εντελώς αντιφατική τοποθέτηση, δηλώνοντας ότι «κάποιοι παίκτες δεν έχουν φιλοδοξίες». Αυτή η δήλωση αποκαλύπτει σύγχυση και έλλειψη συνοχής στη σκέψη του Σέρβου τεχνικού. Αν όντως πράγματι είδε την εικόνα που ήθελε, τότε πώς γίνεται να της λείπει η φιλοδοξία; Και αν όντως υπάρχουν παίκτες χωρίς κίνητρο, ποια είναι η ευθύνη του προπονητή που τους χρησιμοποιεί και αδυνατεί να τους «ξυπνήσει»;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Για μία ακόμη φορά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού και τα ΜΜΕ για τον τρόπο που καθοδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί της ΑΕΚ. Δικαίως. Όπως σημειώσαμε εξαρχής και εξηγήσαμε τους λόγους, η υπεροχή του σε θέματα τακτικής και προετοιμασίας του αγώνα όπως και διαχείρισης στη διάρκειά του σε σχέση με τον Μάρκο Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρη. Και είχε πολύ μεγάλο ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης και στην άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού.

Κάτι άλλο, όμως, το οποίο πρέπει να επισημανθεί και έχει να κάνει με τον τρόπο που ο Μεντιλίμπαρ αφήνει πίσω ό,τι είχε συμβεί στο προηγούμενο ματς και επικεντρώνεται σε αυτό που ακολουθεί. Έχοντας ο ίδιος την εμπιστοσύνη όλων στην ομάδα, είναι πιο εύκολο, όπως και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη και αυτός στην ομάδα του. Δεν ήταν απλό να επαναφέρει τον Ολυμπιακό σε τάξη και ηρεμία έπειτα απ' όσα είχαν γίνει λίγες μέρες νωρίτερα. Και το βαρύ σκορ που ηττήθηκε με όλα τα ελαφρυντικά το κλαμπ στη Βαρκελώνη.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Τη δεδομένη στιγμή, το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι για την ΑΕΚ η μεγάλη εικόνα. Και αυτή έδειξε και στο ματς με τον ΠΑΟΚ και σ’ αυτό με τον Ολυμπιακό, πως πρέπει να διανύσει ακόμα απόσταση, προκειμένου να φτάσει στο σημείο να είναι η ΑΕΚ που θα έχει πιο ψηλά ταβάνια απ’ αυτούς. Δεν είναι παράλογο που τη δεδομένη χρονική στιγμή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ΑΕΚ με καινούργιο προπονητή, που μάλιστα το καλοκαίρι είχε να κάνει μια ζωτικής σημασίας δουλειά, την ώρα που οι υπόλοιποι δύο είχαν χρόνο για να προετοιμαστούν, είναι λογικό να μην έχει ούτε τη συνοχή, ούτε τη σταθερότητα ομάδων με τον ίδιο προπονητή.

Επίσης η ΑΕΚ που συνειδητά το καλοκαίρι λειτούργησε με λογική πως θα χρειαστεί τρεις και όχι μόνο μια μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρώσει την αναδόμηση, είναι λογικό να έχει κενά στο ρόστερ. Ο κόουτς Νίκολιτς πρέπει να δουλέψει ακόμα πιο εντατικά, ακόμα πιο στοχευμένα γα να αποκτήσει γερά πατήματα και σταθερότητα. Να δουλέψει ακόμα πιο εντατικά και στοχευμένα, ώστε αυτό που ο ίδιος έχει επισημάνει για τις αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, να το διορθώσει. Το ίδιο και τα εύκολα λάθη. Ο κόουτς Νίκολιτς πρέπει να κάνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου η ΑΕΚ να φτάσει μέχρι και τον Γενάρη, χωρίς να έχει απομακρυνθεί από τους στόχους της.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΙΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Περιθώρια δεν υπήρχαν. Ο ερχομός του Mπενίτεθ ήταν μια καλή ευκαιρία για νίκη στην τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού να βρει τον δρόμο του. Να σημειωθεί ότι ο Ισπανός δεν είναι μάγος. Είναι προπονητής. Και αυτό αρκεί για αρχή. Δεν χρειάζεται υπερστάσεις. Είναι ένας προπονητής με τρόπαια, εμπειρίες και στιγμές που έχουν γραφτεί στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Φέρνει προσδοκία σε μια ομάδα που μοιάζει πρόσκαιρα χαμένη. Η νίκη επί του Αστέρα δεν σημαίνει ολική επαναφορά. Η κακή κατάσταση των Αρκάδων δεν επιτρέπει θριαμβολογίες στους Πράσινους. Αυτό που μπορεί να κρατήσουν στο Τριφύλλι είναι ότι είδαν ποδοσφαιρική λογική. Κανείς με δύο μόλις προπονήσεις δεν θα μπορούσε άλλωστε να αλλάξει τον κόσμο. Ο Ισπανός έδωσε ισορροπία όταν το παιχνίδι το απαιτούσε και φρόντισε να διαχειριστεί το αποτέλεσμα με καθαρό μυαλό.

Η μαγική λέξη του Mπενίτεθ είναι η ισορροπία. Και αυτό ο Παναθηναϊκός το είχε σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα. Το παιχνίδι άνοιξε από μόνο του. Το αυτονόητο βοήθησε, αλλά η συνολική εικόνα έδειξε ομάδα με ξεκάθαρο πλάνο. Μια ομάδα που ήξερε τι θέλει. Δίχως λάμψη, αλλά στο φινάλε το αποτέλεσμα μετράει! Ο Mπενίτεθ δεν έλυσε όλα τα προβλήματα. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Θα κριθεί στην πορεία, από την εξέλιξη του παιχνιδιού της ομάδας, από την προσωπική βελτίωση των παικτών, από τη συνέπεια στα δύσκολα. Η εικόνα όμως ήταν μια καλή αρχή. Και στον αθλητισμό, όπως και στη ζωή, οι καλές αρχές χτίζουν μεγάλες ιστορίες. Αν ο Mπενίτεθ αφήσει το αποτύπωμά του στη Λεωφόρο, τότε αυτή η φαινομενικά «καλούτσικη εικόνα» μπορεί σύντομα να γίνει πραγματικά καλή. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται μάγους. Χρειάζεται προπονητή και πλάνο, πίστη και όραμα. Προπονητή – βάσει βιογραφικού και πρώτης ματιάς – μάλλον βρήκε. Τα υπόλοιπα θα δούμε αν θα τα βρει.

