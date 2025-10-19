Ο Παναθηναϊκός του Κόντη είχε τον Άρη στα σκοινιά, είχε το τρίποντο, αλλά του... έφυγε μέσα από του χέρια του Ντραγκόφσκι (1-1) σε ένα ακίνδυνο πλασέ. Τεράστιες ευκαιρίες στο φινάλε για τους «πράσινους».

Σε ένα ματς με πολύ μεγάλη σημασία και για τις δύο ομάδες, Άρης και Παναθηναϊκός μοιράστηκαν από έναν βαθμό, με τον Σφιντέρσκι να ανοίγει το σκορ στο ξεκίνημα του αγώνα και τον Δώνη να ισοφαρίζει στο τελευταίο τέταρτο, σε μια φάση στην οποία φέρει τεράστια ευθύνη ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Άρης ανέβηκε στους 11 βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση (ισόβαθμος με τον Λεβαδειακό), ενώ ο Παναθηναϊκός είναι 7ος με 9 βαθμούς, έχοντας βέβαια ένα ματς λιγότερο (εκκρεμεί η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα).

Οι επιλογές των δύο προπονητών

Ο Μανόλο Χιμένεθ παρέταξε τον Άρη με σχηματισμό 4-4-2, επιλέγοντας ουσιαστικά έναν ρόμβο στην μεσαία γραμμή. Ο Γαλανόπουλος ήταν το αμυντικό χάφ, με τους Γένσεν και Μόντσου μπροστά του και τον Σίστο να παίζει στο «10», πίσω από τους Αλφαρέλα - Καντεβέρε.

Όσον αφορά τον Χρήστο Κοντή, παρέμεινε πιστός στο… καθιερωμένο 4-3-3 του Παναθηναϊκού, με τον Ζαρουρί να ξεκινάει στο αριστερό «φτερό» της επίθεσης, τον Ίνγκασον να παίρνει φανέλα βασικού στα στόπερ και τον Σφιντέρσκι να είναι ο μοναδικός προωθημένος.

Ιδανικό ξεκίνημα για το «Τριφύλλι»

Το παιχνίδι ξεκίνησε με… γκολ από τα αποδυτήρια για το «Τριφύλλι», που ευτύχησε να προηγηθεί στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Σφιντέρσκι. Το μισό γκολ ανήκει στον Καλάμπρια, που είδε και έβγαλε μια εκπληκτική κάθετη πάσα στον Πολωνό φορ, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας από οριακή θέση (ελέγχθηκε και από τον VAR η φάση για οφσάιντ) και με άψογο πλασέ νίκησε τον Διούδη για να «γράψει» το 0-1.

Οι «πράσινοι» είχαν στα πρώτα λεπτά τον έλεγχο και μάλιστα στο 8’ υπήρξαν και «χλιαρές» διαμαρτυρίες για πέναλτι, σε χέρι του Γαλανοπούλου μέσα στην περιοχή. Διαιτητής και VAR έκριναν πως δεν υπήρχε παράβαση, με το ματς να συνεχίζεται κανονικά. Ο Σφιντέρσκι βρήκε δεύτερη τελική στο 18’, με κεφαλιά από σέντρα του Τετέ που πέρασε άουτ, με τους γηπεδούχους να ισορροπούν στην συνέχεια τον ρυθμό.

«Ανούσια» κατοχή για τον Άρη

Μετά το πρώτο τέταρτο οι «πράσινοι» άφησαν την μπάλα στα πόδια των γηπεδούχων, οι οποίοι αντιμετώπιζαν όμως σημαντικό πρόβλημα στην δημιουργία και την παραγωγή φάσεων. Οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού έκαναν αποτελεσματικά την δουλειά τους και έκλειναν σωστά τους χώρους, ο Ντραγκόφσκι ήταν σταθερός στις εξόδους του και κάπως έτσι η πρώτη ουσιαστική ευκαιρία για τον Άρη ήρθε στο 28', όταν ο Φαντιγκά έκανε το συρτό σουτ μέσα από την περιοχή και ο Πολωνός τερματοφύλακας μπλόκαρε εύκολα στην γωνία του.

Λίγο μετά το μισάωρο ο Παναθηναϊκός βρήκε κάποια κλεψίματα, αλλά οι κακές επιλογές του Τετέ δεν του επέτρεψαν να βρει κλασική ευκαιρία. Ο Μανόλο Χιμένεθ στο μεταξύ διαφοροποίησε τον σχηματισμό του και άλλαξε το «διαμάντι» στον άξονα, εφαρμόζοντας ένα 4-2-3-1 με τους Αλφαρέλα και Σίστο στα άκρα, τον Γένσεν «10άρι» και τον Καντεβέρε στην κορυφή. Στο 39' οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο 1-1, με τον Καντεβέρε να βρίσκεται σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά τον Ντραγκόφσκι να πραγματοποιεί μεγάλη επέμβαση. Στην φάση πάντως φαίνεται να υπάρχει οφσάιντ, επομένως εάν υπήρχε γκολ θα γινόταν και ο σχετικός έλεγχος από το VAR.

Στο επόμενο λεπτό ο Κυριακόπουλος σούταρε άουτ από αριστερά, ενώ είχε και καλύτερες επιλογές, με το ματς πάντως να έχει σαφώς πιο γρήγορο ρυθμό μετά το 35'. Στο 43' ο Έλληνας μπακ έκανε «γλυκιά» σέντρα για τον Τετέ, αλλά ο Τεχέρο πρόλαβε να βάλει το κεφάλι του και να αλλάξει την πορεία της μπάλας, με τον Βραζιλιάνο να κάνει στην συνέχεια κακή επαφή και να παραχωρεί άουτ.

Αλλαγές για τον Άρη, ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Χιμένεθ προχώρησε σε τρεις αλλαγές, βάζοντας τον Σούντμπεργκ αντί του Φαμπιάνο (είχε ενοχλήσεις στο ισχίο από το πρώτο ημίχρονο) και τους Δώνη και Μορόν αντί των Αλφαρέλα και Καντεβέρε, προκειμένου να αλλάξει την επιθετική του γραμμή. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη δεν προχώρησε σε αλλαγές και στο πρώτο τρίλεπτο είχε άλλες δύο καλές στιγμές. Αρχικά ο Διούδης βγήκε εκτός περιοχής και πρόλαβε την μπάλα προτού ο Σφιντέρσκι γίνει απειλητικός, ενώ στο 48' το σουτ του Τσέριν πέρασε άουτ. Ένα λεπτό μετά σούταρε από μακριά και ο Ζαρουρί, με τον γκολκίπερ του Άρη να μπλοκάρει.

Αποβολές στους πάγκους, πίεση από τους γηπεδούχους

Στο 60' ο Άρης έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση, με το σουτ του Σίστο να κοντράρει και να περνάει ελάχιστα δίπλα από τα δοκάρια του Ντραγκόφσκι, καταλήγοντας κόρνερ. Στο μεταξύ υπήρξε ένταση στους δύο πάγκους, με τον Τσβάιερ να αποβάλει τον Μουρατίδη από πλευράς γηπεδούχων και τον Τζαβέλλα από πλευράς φιλοξενούμενων. Η πίεση των «κιτρινόμαυρων» πάντως συνεχίστηκε, με το σουτ του Ρόουζ δύο λεπτά μετά να φεύγει άουτ.

Η σέντρα-σουτ του Ζαρουρί σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Διούδη στο 68', ενώ στο ίδιο λεπτό ο Χιμένεθ αντικατέστησε και τον Σίστο με τον Γιαννιώτα, έχοντας αλλάξει έτσι όλη του την επιθετική γραμμή. Στο 70' ήρθαν και οι πρώτες αλλαγές από πλευράς Παναθηναϊκού, με τον Μλαντένοβιτς να περνά στην θέση του Κυριακόπουλου και τον Γερεμέγεφ να αντικαθιστά τον σκόρερ Σφιντέρσκι.

Ισοφάριση με ευθύνη Ντραγκόφσκι

Κι ενώ το «Τριφύλλι» είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο και έμοιαζε να έχει ξανά τον έλεγχο, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 76' με τον Δώνη. Ο Γιαννιώντας έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού (αναδείχθηκε από τις Ακαδημίες του) πλάσαρε αδύναμα στην κίνηση και ο Ντραγκόφσκι έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, φέροντας τεράστια ευθύνη για το γκολ που δέχτηκε η ομάδα του. Η φάση ελέγχθηκε από τον VAR και για φάουλ στον Τσέριν στο ξεκίνημα, όμως ο Τσβάιερ έδειξε τελικά σέντρα. Δύο λεπτά νωρίτερα βέβαια, στο 74', ο Ρόουζ είχε... γκρεμίσει τον Γερεμέγεφ μέσα στην περιοχή με λαβή που θύμισε ελληνορωμαϊκή πάλη, όμως ούτε εκεί είδαν παράβαση οι Τσβάιερ - Περλ.

Αμέσως μετά το γκολ ο Χιμένεθ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του, με τον Φρίντεκ να αντικαθιστά τον Φαντιγκά. Στο 81' ο Γερεμέγεφ ανατράπηκε μέσα στην περιοχή, με τον Τσβάιερ να δίνει στιγμιαία πέναλτι αλλά τον βοηθό να σηκώνει την σημαία του και την φάση να σταματάει με οφσάιντ. Στο επόμενο έκανε άλλες δύο αλλαγές και ο Κόντης, βάζοντας Σιώπη αντί Τσιριβέγια και Τζούρισιτς αντί Ζαρουρί. Η τελευταία του κίνηση ήρθε στο 90', με τον Πάντοβιτς να μπαίνει στην θέση του Τσέριν.

«Άκαρπες» οι ευκαιρίες του Παναθηναϊκού στις καθυστερήσεις

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων οι «πράσινοι» συνεργάστηκαν ιδανικά, με τον Πάντοβιτς να βγάζει τετ-α-τετ τον Τετέ, αλλά τον Βραζιλιάνο να μην μπορεί να νικήσει από κοντά τον Διούδη. Δύο λεπτά μετά ο Μπακασέτας εκτέλεσε το κόρνερ, ο Πάντοβιτς πήρε την κεφαλιά αλλά ο Τζούρισιτς δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας και την βρήκε με το χέρι. Η σέντρα του Τετέ στο 90+7' σταμάτησε στα χέρια του Διούδη, με το 1-1 να διατηρείται μέχρι το σφύριγμα της λήξης, παρά την διαρκή πίεση του Παναθηναϊκού στο διάστημα των καθυστερήσεων.

Οι συνθέσεις

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγκά (79' Φρίντεκ), Φαμπιάνο (46' Σούντμπεργκ), Ρόουζ, Τεχέρο, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Γένσεν, Σίστο (68' Γιαννιώτας), Αλφαρελά (46' Δώνης), Καντεβέρε (46' Μορόν).

Παναθηναϊκός (Κόντης): Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος (70' Μλαντένοβιτς), Τουμπά, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (82' Σιώπης), Τσέριν (90' Πάντοβιτς), Μπακασέτας, Ζαρουρί (82' Τζούρισιτς), Τετέ, Σφιντέρσκι (70' Γερεμέγεφ).