Ο ΠΑΟΚ Β προηγήθηκε με «μπάζερ» του Τσοπούρογλου, η Καβάλα πίεσε και βρήκε την ισοφάριση με τον Μπρέγκου για το τελικό (1-1).

Ο Δικέφαλος ταξίδεψε στη γειτονική Καβάλα με μοναδικό στόχο τη νίκη, μετά από τις τρεις ήττες στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια, με τον στόχο των πλέι οφ να απομακρύνεται.

Οι πολλές απουσίες λόγω των «ασπρόμαυρων» διεθνών ανάγκασαν τον κόουτς Καραγεωργίου σε «αλχημείες». Δίδυμο φορ τους Χατσίδη-Μπάλντε, πρώτη φορά φέτος, με τον Πασαχίδη να επιστρέφει μετά από καιρό και τον Τσοπούρογλου να αγωνίζεται στο δεξί «φτερό».

Από πλευράς Καβάλας, ο Θωμάς Γράφας με τα βαριά «χαρτιά» μετά την ισοπαλία απέναντι στον Μακεδονικό και τον Ελ Καντουσί να κινείται πίσω από τον φορμαρισμένο Σιφναίο.

«Χτύπησε» με μπάζερ ο ΠΑΟΚ Β με Τσοπούρογλου

Στο πρώτο 20λεπτο ο Δικέφαλος είχε την ελαφρά υπεροχή στον αγώνα δίχως τη μεγάλη ευκαιρία, πλην ενός σουτ στο 15΄του Χατσίδη, το οποίο μπλόκαρε με ευκολία ο Γιαννίκογλου.

Οι Αργοναύτες είχαν ένα δίλεπτο που απείλησαν δις την «ασπρόμαυρη» εστία. Στο 23΄ο Ξυγκόρος σέντραρε από τα δεξιά, με τον Νικολακούλη να δείχνει αστάθεια και να διώξει σε κόρνερ, από το οποίο ξανά ο κίπερ του ΠΑΟΚ Β υπολογίζει λάθος, ο Χρούστινετς σούταρε και ο Κωττάς έδιωξε σωτήρια πάνω στη γραμμή.

Νέα καλή φάση για τους γηπεδούχους από κόρνερ, όταν στο 38΄ο Μπρέγκου βρήκε τον Χρούστινετς στο δεύτερο δοκάρι, ο Τσέχος στόπερ με κεφαλιά βρήκε τον Γαβριηλίδη, ο οποίος με νέα κεφαλιά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Νικολακούλη, που μπλόκαρε πάνω στη γραμμή.

Με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου οι δύο ομάδες είχαν από μία κλασσική ευκαιρία, με τη διαφορά πως ο Δικέφαλος την έκανε γκολ. Στο 43΄από λάθος γύρισμα του Καστίδη, ο Κουντουριώτης βγήκε σε τετ α τετ, σούταρε, αλλά ο Νικολακούλης έδιωξε σε κόρνερ με το δεξί του πόδι. Δύο λεπτά μετά με «μπάζερ» ήρθε το γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Καλόγηρος «έκλεψε», έβγαλε στην κόντρα τους φιλοξενούμενους, πάσαρε όμορφα στον Τσοπούρογλου και ο αρχηγός με ψύχραιμο πλασέ «έγραψε» το 0-1 του ημιχρόνου.

Πίεσε η Καβάλα και βρήκε ισοφάριση

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να τα παίξουν όλα για όλα. Στο 48΄ ο Μπρέγκου εκτέλεσε το κόρνερ, ο Αλιατίδης πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά, η οποία κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Νέα απειλή δύο λεπτά αργότερα, με το σουτ του Διονέλλη να καταλήγει λίγο πάνω από την εστία του Δικεφάλου.

Στο 67΄ο Τσοπούρογλου εκτέλεσε όμορφα το φάουλ από τα αριστερά, ο Λούκας πήρε την κεφαλιά και ο Γιαννίκογλου με μία εντυπωσιακή απόκρουση έστειλε την μπάλα κόρνερ. Η Καβάλα στο τελευταίο 20λεπτο πήρε τα ηνία του αγώνα και δικαιώθηκε.

Η κάθετη πάσα του Ερνάντες βρήκε τον Κουντουριώτη στο 77΄, το οποίο απομάκρυνε σωτήρια ο Νικολακούλης, με τον κίπερ του Δικεφάλου να μην έχει απάντηση στο απίστευτο σουτ του Μπρέγκου στο 81΄, με το οποίο ισοφάρισε η Καβάλα για το τελικό 1-1.

Ένα αρκετά καλό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να μοιράζονται εντυπώσεις και από ένα βαθμό. Στους 5 βαθμούς οι Αργοναύτες στους 4 αντίστοιχα οι «ασπρόμαυροι», με την Καβάλα να αντιμετωπίζει στο Βόλο τη Νίκη και τον ΠΑΟΚ Β να δοκιμάζεται την επόμενη αγωνιστική στο Καυτανζόγλειο.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης(74΄Σταμούλης), Ξυγκόρος, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Διονέλλης(90΄Κολλαράς), Μπρέγκου, Κουντουριώτης, Σιφναίος, Ελ Καντουσί(61΄Ερνάντες), Γαβριηλίδης.

ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Νικολακούλης, Πασαχίδης, Κωττάς, Λούκας, Καστίδης, Καλόγηρος, Σνάουτσνερ, Τσοπούρογλου(89΄Τσιφούτης), Αδάμ(79΄Κανίς), Μπάλντε, Χατσίδης(66΄Γκιτέρσος).

