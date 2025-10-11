Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο (0-4), μετά την ισοπαλία στην έδρα του Ολυμπιακού και λίγα 24ώρα πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Tρία δοκάρια, τέσσερα γκολ και καθολική «ασπρόμαυρη» υπεροχή του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο για τη Super League K17.

Στο 9΄ ο Ματέρα σημάδεψε το δοκάρι, δοκάρι το οποίο βρήκε και ο Σούβλατζης στο 12΄από πάσα του Παπαδόπουλου, με την μπάλα να περνάει τη γραμμή και τον ΠΑΟΚ να κάνει το 0-1.

Νέο δοκάρι για τον Δικέφαλο στο 21΄με τον Άρμπι Λούσκα, με το 0-1 να παραμένει μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Η ομάδα των Ορφανού-Κρινίτσα έκανε το 0-2 στο 60΄με ωραίο συνδυασμό Ματέρα και Λαζαρίδη, ο οποίος χρίστηκε σκόρερ, λίγα λεπτά αφότου μπήκε στο παιχνίδι.

Ο Λαζαρίδης, στο 63′, έβγαλε και την ασίστ για το 0-3 στον Ξέστερνο, ο οποίος επίσης δύο λεπτά νωρίτερα είχε μπει στο ματς. Μάλιστα ο Ξέστερνος πέτυχε και δεύτερο γκολ, στο 90′, για το τελικό 0-4, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ματέρα.

Με τη νίκη αυτή ο Δικέφαλος έφτασε τους 10 βαθμούς έχοντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Ατρόμητο να παραμένει στα χαμηλά χωρίς νίκη.

Την επόμενη ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στη Θεσσαλονίκη την ΑΕΚ, ενώ ο Ατρόμητος δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου.