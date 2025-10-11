Tρία δοκάρια, τέσσερα γκολ και καθολική «ασπρόμαυρη» υπεροχή του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο για τη Super League K17.
Στο 9΄ ο Ματέρα σημάδεψε το δοκάρι, δοκάρι το οποίο βρήκε και ο Σούβλατζης στο 12΄από πάσα του Παπαδόπουλου, με την μπάλα να περνάει τη γραμμή και τον ΠΑΟΚ να κάνει το 0-1.
Νέο δοκάρι για τον Δικέφαλο στο 21΄με τον Άρμπι Λούσκα, με το 0-1 να παραμένει μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Η ομάδα των Ορφανού-Κρινίτσα έκανε το 0-2 στο 60΄με ωραίο συνδυασμό Ματέρα και Λαζαρίδη, ο οποίος χρίστηκε σκόρερ, λίγα λεπτά αφότου μπήκε στο παιχνίδι.
Ο Λαζαρίδης, στο 63′, έβγαλε και την ασίστ για το 0-3 στον Ξέστερνο, ο οποίος επίσης δύο λεπτά νωρίτερα είχε μπει στο ματς. Μάλιστα ο Ξέστερνος πέτυχε και δεύτερο γκολ, στο 90′, για το τελικό 0-4, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ματέρα.
Με τη νίκη αυτή ο Δικέφαλος έφτασε τους 10 βαθμούς έχοντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Ατρόμητο να παραμένει στα χαμηλά χωρίς νίκη.
Την επόμενη ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στη Θεσσαλονίκη την ΑΕΚ, ενώ ο Ατρόμητος δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου.