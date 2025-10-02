Η ΑΕΚ προηγήθηκε στην έδρα της Τσέλιε, όμως στη συνέχεια ο Φράνκο Κοβάσεβιτς «χτύπησε» τρεις φορές και η Ένωση ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της στο Conference League (3-1). Πρώτη ήττα με τον Νίκολιτς στον πάγκο της.

Ο Νιέτο επιχείρησε το πρώτο σουτ του αγώνα στο 4', το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Στρακόσα. Τρία λεπτά αργότερα (7'), η ΑΕΚ κέρδισε το πρώτο κόρνερ. Ο Μαρίν έδωσε στον Ελίασον και αυτός στον Κουτέσα που άνοιξε το σκορ χάρη στο σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να βρίσκει πάνω στον Νιέτο, αλλάζοντας λίγο πορεία για το 0-1.



Στο 17' ο Στρακόσα έκανε κακό κοντρόλ και χρεώθηκε με φάουλ και αυστηρή κίτρινη κάρτα στα όρια της περιοχής, αριστερά. Αυτή η στιγμή έδωσε ώθηση στην Τσέλιε που για δέκα λεπτά ήταν άκρως επιθετική. Στο 20' ο Ρότα έβαλε την κόντρα σε παράλληλο γύρισμα του Στουρμ και ευτυχώς, η μπάλα κατέληξε στο πάνω δίχτυ, ενώ στο 22' το σουτ του Ιοσίφοφ βρήκε σε αμυνόμενο και στο πάνω μέρος του δοκαριού, καταλήγοντας κόρνερ. Στην εκτέλεση, ο Στρακόσα μπλόκαρε ενστικτωδώς την κοντινή κεφαλιά του Κοβάσεβιτς και στο 23' ο τερματοφύλακας της Ένωσης έδιωξε εντυπωσιακά το σουτ του Ιοσίφοφ!



Πάνω που οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς προσπάθησαν να ηρεμήσουν το παιχνίδι και στο 29' έφθασαν κοντά στο γκολ, όμως ο Λέμπαν νίκησε τον Γιόβιτς σε σπουδαίο τετ α τετ παρά την όμορφη ενέργεια του Σέρβου φορ, ήλθε η ισοφάριση. Ο Νιέτο κατέβηκε, ο Λισάκοβιτς πάτησε περιοχή και σούταρε, η μπάλα κόντραρε πάνω σε Πινέδα και Ρέλβας, ο Πήλιος αδράνησε και ο Κοβάσεβιτς «όπλισε» και πλάσαρε στη γωνία για το 1-1 στο 34'.



Οι «κιτρινόμαυροι» δεν βρήκαν την απάντηση, ούτε είχαν τη συγκέντρωση και στο 43' ο Στρακόσα σταμάτησε, ξανά, τον Ιοσίφοφ, με το 1-1 του ημιχρόνου να θεωρείται «δώρο» βάσει της εικόνας τους ανασταλτικά. Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν προχώρησε σε αλλαγές, η ΑΕΚ προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα, όμως οι Σλοβένοι παραμόνευαν συνεχώς. Μέσα σε όλα, υπήρξαν διαμαρτυρίες για κάρτες που δεν έδινε ο Ουκρανός διαιτητής Ντερεβίνσκι σε δυνατά φάουλ των αμυντικών της Τσέλιε.



Στο 55' συνέβη το... μοιραίο, δηλαδή η ανατροπή για την ομάδα του Άλμπερτ Ριέρα, καθώς επιτέθηκε από τα αριστερά με τον Στουρμ, ο Ιοσίφοφ δέχθηκε νέο «στοπ» από τον Στρακόσα, όμως ο Κοβάσεβιτς ήταν ολομόναχος και καλυπτόμενος από Ρότα και Πήλιο, για το 2-1 από κοντά. Ο Κοϊτά πέρασε εντός στο 57' και απείλησε στο 59' τον Λέμπαν που έδιωξε σε κόρνερ. Μάλιστα, η Τσέλιε είχε και δοκάρι με τον Στουρμ στο 61', ενώ ο Κοβάσεβιτς αστόχησε στην επαναφορά! Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 69', όταν ο Μουκουντί δεν πήρε την κεφαλιά, όμως ο Κουτέσα με πολύ χώρο σούταρε και ο Λέμπαν απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ. Στο 72' ο Πιερό έβαλε την προβολή στο σουτ του Ρέλβας που αξιοποίησε τη σέντρα του Μάνταλου, σκόραρε, όμως ο Αϊτινός ήταν εκτεθειμένος.



Η είσοδος του Μάνταλου βοήθησε στην κυκλοφορία της μπάλας, όμως ανασταλτικά δεν άλλαξε κάτι και στο 80' ο Κοβάσεβιτς έφθασε στο χατ-τρικ για το 3-1, με προβολή στο σουτ του Αβντίλι, έπειτα από το κλέψιμο του Μπέιγκερ σε κακή πάσα του Πινέδα στο κέντρο και ενέργεια, ξανά, του Στουρμ στα δεξιά της ΑΕΚ. Ο Γκατσίνοβιτς στην επιστροφή του πήγε να μειώσει σε 3-2 στο 90+1', όμως δεν αξιοποίησε το γύρισμα του Πενράις, ενώ ούτε στο 90+3' ο Ιοσίφοφ κατάφερε να νικήσει τον Στρακόσα.



ΤΣΕΛΙΕ (Άλμπερτ Ριέρα / 4-3-3): Λέμπαν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγκερ, Τουτισκίνας, Χρκα (74' Ντάνιελ), Κβέσιτς (79' Αβντίλι), Λισάκοβιτς (79' Κότνικ), Στουρμ (84' Βάντσας), Ιοσίφοφ, Κοβάσεβιτς (84' Ποπλάντικ).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-1-1): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (80' Πενράις), Γκρούγιτς (63' Πιερό), Πινέδα, Ελίασον (57' Κοϊτά), Κουτέσα (80' Γκατσίνοβιτς), Μαρίν (57' Μάνταλος), Γιόβιτς.