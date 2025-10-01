Η διαχείριση της κρίσης και η λάθος επένδυση

Ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα στον εαυτό του, όμως μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος…

Σε κανένα δεν αρέσει να ζει και να εργάζεται, με την πλάτη στον τοίχο. Θέση στην οποία βρίσκονται από το βράδυ της Κυριακής, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, οι συνεργάτες του και οι παίκτες του ΠΑΟΚ.

Η ήττα – ντροπή από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο και οι διαδοχικές ισοπαλίες με τον Παναιτωλικό, τη Μακάμπι και τον Αστέρα Τρίπολης, έχουν δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα στην Τούμπα. Είναι ξεκάθαρο πως η ομάδα έβαλε δύσκολα στον εαυτό της, όπως επίσης είναι ξεκάθαρο πως δεν μπορούμε να φέρουμε την… καταστροφή από τον Σεπτέμβριο.

Τονίζω την… καταστροφή γιατί θεωρώ υπερβολικό (σε κάποιες περιπτώσεις και υστερόβουλο) το κλίμα που προσπαθεί να δημιουργήσει μερίδα των ΜΜΕ, παρουσιάζοντας την κατάσταση στον ΠΑΟΚ ως τραγική.

Σαφώς και δεν είναι καλή η κατάσταση, ωστόσο κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την χαρακτηρίσει τραγική. Ναι, η ομάδα είναι σε δύσκολο μονοπάτι, ιδιαίτερα μετά την απώλεια των 4 βαθμών στο πρωτάθλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα, κάτι που εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις αποφάσεις που θα λάβει στη συνέχεια της σεζόν η τεχνική ηγεσία και την απόδοση των παικτών στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί μια ομάδα που να μεν έχει θέληση αλλά όχι και λύσεις για να φτάσει στο αποτέλεσμα. Αυτό θεωρώ πως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Τα προσωπικά λάθη που καταγράφηκαν στην Τρίπολη και μετέτρεψαν ένα προδιαγραφόμενο θρίαμβο σε αποτυχία, αποδεικνύουν ότι η ομάδα έχει δυνατότητες που όμως δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως, για να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Ενδεχομένως ένα κλικ (ένα αποτέλεσμα), να είναι αρκετό για να αλλάξει η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Μια επιτυχία στο Βίγκο με αντίπαλο τη Θέλτα (όσο δύσκολο κι αν φαίνεται, ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων) ή μια νίκη την Κυριακή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, θα προσφέρουν στην ομάδα ψυχολογία και αυτοπεποίθηση ώστε -εκμεταλλευόμενη και τη διακοπή του πρωταθλήματος- που θα την επαναφέρουν στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Καθοριστικό ρόλο σε ότι συμβεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα παίξουν δυο παράγοντες. Η τύχη που γύρισε την πλάτη της στον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τον Παναιτωλικό και την Μακάμπι και φυσικά το καθαρό μυαλό του Λουτσέσκου και των παικτών. Ξέρω πως η πίεση που δέχονται λόγω των αποτελεσμάτων είναι μεγάλη και δεν διευκολύνει την κατάσταση, ξέρουν όμως και οι ίδιοι ότι, ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, είναι υποχρεωμένες καθημερινά να ζούνε υπό την πίεση του αποτελέσματος.

Ενδεχομένως μια λύση που θα αποφόρτιζε όσους παίκτες δείχνουν να έχουν επιβαρυνθεί σωματικά και ψυχολογικά και παράλληλα θα φρέσκαρε (σε θεωρητικό επίπεδο μέχρι να το δούμε στην πράξη) την ομάδα, να αποτελούσε η προσφορά χρόνου συμμετοχής, σε ποδοσφαιριστές όπως οι Βολιάκο – Μπιάνκο που είναι γεγονός πως δεν έχουν αξιοποιηθεί.

Τέλος, όσοι επενδύουν στις αποτυχίες του ΠΑΟΚ θεωρώντας πως με τον τρόπο αυτό θα προκαλέσουν σύγχυση στον κόσμο, αυξάνοντας την εσωστρέφεια στον ασπρόμαυρο οργανισμό, θα διαπιστώσουν αργά ή γρήγορα, πως με μαθηματική ακρίβεια, πέφτεις μέσα στο λάκκο που έσκαψες…