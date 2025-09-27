Με ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο και έναν Μπάλντε για... φίλημα, ο ΠΑΟΚ Β «άλωσε» τους Ζωσιμάδες (2-4), παίρνοντας την πρώτη του νίκη φέτος και... βυθίζοντας τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ένα παιχνίδι... πρόωρος τελικός για δύο ομάδες που μετρούσαν μηδέν γκολ και μηδέν βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές, έχοντας τα δύο πιο νεανικά ρόστερ της κατηγορίας.

Μπάλντε για... φίλημα και 0-3 ημίχρονο

Μπορεί οι Ηπειρώτες να απείλησαν πρώτοι στο ημίχρονο με το γυριστό σουτ του Μπουλάρι να καταλήγει άουτ στο 4ο λεπτό, αλλά το υπόλοιπο πρώτο «μισό» είχε... ασπρόμαυρη υπογραφή.

Ο Εσθονός φορ, Κάρελ Μούστμα, προειδοποίησε στο 11΄με τον Δήμου να έχει απάντηση, αλλά εννιά λεπτά αργότερα, ο 20χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ Β άνοιξε το σκορ με όμορφο σουτ, έπειτα από λάθος διώξιμο του Δόση.

Ο Δικέφαλος είχε «βραχυκυκλώσει» τον ΠΑΣ, ο οποίος δεν είχε καν τελική στο επόμενο διάστημα, με τους Θεσσαλονικείς να βρίσκουν και δεύτερο γκολ, όταν στο 32΄μετά από κακό γύρισμα του Κρυπαράκου, ο Αδάμ επιχείρησε την παράλληλη μπαλιά και ο Μπάλντε στο δεύτερο δοκάρι «έγραψε» το 0-2.

Επιχείρηση... αντίδραση για τους γηπεδούχους με την κεφαλιά του προωθημένου Δούμα να καταλήγει στην «αγκαλιά» του Μοναστηρλή, ενώ στην επόμενη φάση το σουτ του Μπρκλιάτσα έφυγε λίγο άουτ. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ Β βρήκε και τρίτο γκολ σε μία άψογη αντεπίθεση. Ο Τσοπούρογλου μετά την εντυπωσιακή κούρσα του, μοίρασε δεξιά στον Αδάμ αυτός στον Μπάλντε και ο 18χρονος Ισπανοσενεγαλέζος έδωσε διαστάσεις... θριάμβου για την ομάδα του.

Όταν «ξύπνησε» ο ΠΑΣ ήταν... αργά

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να σκοράρουν από ένα γκολ από το σημείο του πέναλτι. Αρχικά, στο 52΄ο Τσοπούρογλου έκανε το 0-4 για τον ΠΑΟΚ Β, μετά την ανατροπή του Μούστμα από τον Τσίρη, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μπουλάρι κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο ίδιος και μείωσε σε 1-4 για τον ΠΑΣ.

Ένα γκολ που δεν άλλαξε την ροή του αγώνα με τον Δικέφαλο να συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες. Στο 61΄το διαγώνιο σουτ του Αδάμ μέσα από την περιοχή βρήκε στο δοκάρι, ενώ λίγο αργότερα, το ανάποδο ψαλίδι του Μπάλντε κατέληξε ψηλά.

Νέα «ασπρόμαυρη» ευκαιρία στο 74΄με τον Μούστμα να επιχειρεί το σουτ και τον Δήμο να αποκρούει εντυπωσιακά. Ο ΠΑΣ προσπάθησε να μειώσει ξανά, όταν στο 85΄ το σουτ του Μπουλάρι βρήκε σε ετοιμότητα τον Μοναστηρλή, αλλά ο Αριγίμπι στο 87΄με τρομερή ατομική ενέργεια έκανε το 2-4 για τους γηπεδούχους.

Το 2-4 έμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με τον Δικέφαλο να παίρνει τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς, τους πρώτους του τη φετινή σεζόν και τον ΠΑΣ να παραμένει ουραγός χωρίς βαθμό και με... προβληματισμό.

Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ Β θα υποδεχτεί στο γήπεδο της Καλαμαριάς τον Αστέρα Β, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Νίκη Βόλου.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΣ Γιάννινα (Νίκος Κούστας): Δήμος, Τουρκοχωρίτης(46΄Πρεκατές), Σελιμάι(46΄Συμεωνίδης), Παναγιώτου, Δούμας, Δόσης (45΄ Τσίρης), Μπρκλιάτσα, Κρυπαράκος, Ροζάριο, Φλόρες(46΄Αριγίμπι), Μπουλάρι.

ΠΑΟΚ Β (Νίκος Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Κοσίδης, Πολυκράτης(60΄Κιτσάκης), Μπαταούλας, Κωττάς(46΄Λούκας), Καλόγηρος(77΄Σνάουτσνερ), Τσοπούρογλου, Αδάμ, Μούστμα, Μπάλντε(88΄Απιατσιόνακ), Μύθου77΄Γκιτέρσος).