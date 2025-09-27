Η απόλυτη στήριξη σε Γιόβιτς και η… άνοδος Πιερό

Λούκα Γιόβιτς και Φραντζί Πιερό είναι πιθανό νέα μοιραστούν - κατά κάποιον τρόπο - τον χρόνο στα δυο προσεχή παιχνίδια της ΑΕΚ. Αυτό της Κυριακής με τον Βόλο στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena και εκείνο της ποσεχούς Πέμπτης στην Σλοβενία με την Τσέλιε για το UEFA Conference League...

Ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι δεδομένο πως έχει στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης των παικτών εν όψει των υποχρεώσεων της ομάδας. Το οποίο θα εφαρμοστεί σχεδόν σε όλες τις θέσεις όπως και στην κορυφή της επίθεσης. Εκεί όπου υπάρχουν εν όψει «Πέμπτης-Κυριακής» διαθέσιμοι οι Λούκα Γιόβιτς-Φραντζί Πιερό, με τον Ζίνι θυμίζουμε να έχει τεθεί εκτός μάχης με πρόβλημα, με την επιστροφή του να αναμένεται μετά την επανέναρξη, πιθανότατα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Το θετικό για τον Νίκολιτς είναι πως η… άνοδος στην απόδοση του Φραντζί Πιερό - όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος στις πρόσφατες δηλώσεις του - του θέτει ένα δίλημμα. Ο διεθνής φορ από την Αιτή που σκόραρε με τον Παναιτωλικό και έχει καθαρίσει προηγουμένως τα παιχνίδια με Αστέρα και Αιγάλεω, μπαίνει γερά στο κάδρο των επιλογών όσον αφορά την αρχική ενδεκάδα και μένει να δούμε το ποιες αποφάσεις θα πάρει ο προπονητής. Εν όψει Κυριακής πάντως και του αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλο στη Νέα Φιλδέλφεια, όπου η ΑΕΚ θέλει πάση θυσία να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα, φαίνεται πως ο Λούκα Γιόβιτς έχει το προβάδισμα για να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης. Μπορεί ο Σέρβος σέντερ-φορ να έχει τρεις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες στα τρία τελευταία παιχνίδια, ωστόσο η στήριξη είναι καθολική. Και στην ομάδα, όλοι είναι βέβαιοι πως σύντομα θα κάνει τη διαφορά και θα δείξει την τεράστια κλάση και ποιότητα του.

Όχι μόνο στον τομέα της εκτέλεσης, αλλά συνολικά. Για τον Γιόβιτς είναι σημαντικό επίσης και κάτι άλλο. Αυτό που συνέβη μετά την απίστευτη χαμένη ευκαιρία με τον Παναιτωλικό, δεν είναι και το πιο σύνηθες. Ο Σέρβος, δευτερόλεπτα μετά το δοκάρι που είχε, αποθεώθηκε περισσότερο - και πιο ένθερμα - από κάθε άλλον από την εξέδρα! Ο νούμερο ένα… υπεύθυνος της απώλειας δύο βαθμών στη Λάρισα τέσσερις ημέρες μετά τη γκέλα, ύστερα από μια ευκαιρία που επίσης δεν χάνεται, γνώρισε ΑΥΤΗ την αποθέωση. Είναι σημαντικό για την ψυχολογία του ίδιου αυτό που συνέβη καθώς ακόμα και ένας σέντερ-φορ αυτού του επιπέδου, χρειάζεται να νιώσει την στήριξη όταν κάτι δεν του βγαίνει...

Είναι αυτονόητο προφανώς να πούμε το ποσό πολύ τον στηρίζει και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς, που ούτως ή άλλως αποτελεί επιλογή του. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε εν όψει των υποχρεώσεων της ΑΕΚ που είναι «Πέμπτη-Κυριακή» και αυτή την εβδομάδα με τον βαθμό δυσκολίας των αγώνων να είναι υψηλότερος λόγω Ευρώπης, το πως θα μοιράσει τον χρόνο ανάμεσα στον Λούκα Γιόβιτς και τον ανεβασμένο Φραντζί Πιερό…