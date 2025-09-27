Ο Καλαφιόρι έκανε μυθικό αυτοτρολάρισμα (vid)

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός προσπάθησε με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή να σκοράρει, όμως έστειλε την μπάλα στην... κερκίδα και το αντιμετώπισε με χιούμορ και αυτοτρολάρισμα στο Instagram.
Συγκεκριμένα, ο Καλαφιόρι έκανε repost video που δείχνει πόσο μεγάλη έπρεπε να είναι η εστία για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με το τέρμα να... φτάνει κοντά στην γραμμή του πλαγίου!
Δείτε παρακάτω το video:
📲 Riccardo Calafiori reposting a video on Instagram, of seeing how big the goal would need to be enlarged before he scored his wayward shot against Manchester City. 😅🥅 pic.twitter.com/GbWIslcrOz— DailyAFC (@DailyAFC) September 26, 2025