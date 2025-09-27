Ο Καλαφιόρι έκανε μυθικό αυτοτρολάρισμα (vid)

Ο Ρικάρντο Καλαφιόρι αντιμετώπισε με χιούμορ το άστοχο σουτ που επιχείρησε στο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός προσπάθησε με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή να σκοράρει, όμως έστειλε την μπάλα στην... κερκίδα και το αντιμετώπισε με χιούμορ και αυτοτρολάρισμα στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Καλαφιόρι έκανε repost video που δείχνει πόσο μεγάλη έπρεπε να είναι η εστία για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με το τέρμα να... φτάνει κοντά στην γραμμή του πλαγίου!

Δείτε παρακάτω το video: