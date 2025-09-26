Σλοτ: «Θα λάβει τα χρήματα του συμβολαίου η οικογένεια του Ζότα - Νιώθω συγκινημένος»

Σε μια συγκινητική κίνηση, η Λίβερπουλ αποφάσισε να τιμήσει το συμβόλαιο της με τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον αδερφό του σε τροχαίο στην Ισπανία τον περασμένο Ιούλιο.

Ο προπονητής των «κόκκινων», Άρνε Σλοτ, ανακοίνωσε πως η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να τιμήσει το συμβόλαιο που διατηρούσε με τον άτυχο Πορτογάλο σταρ, διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2027, σκοπεύοντας να δώσει στην οικογένεια του τις ετήσιες αποδοχές του, συνολικά 15.5 εκατομμύρια ευρώ.

«Δεν είναι κάτι το συνηθισμένο στο ποδόσφαιρο κι αυτό δείχνει πως η Λίβερπουλ είναι ένας τεράστιος σύλλογος, που δεν ξεχνά τους ανθρώπους του, όπως ήταν ο Ντιόγκο. Νιώθω υπερήφανος και συγκινημένος για την απόφαση αυτή. Κανείς μας δεν πρόκειται να τον ξεχάσει», τόνισε ο Ολλανδός τεχνικός, με τα αγγλικά ΜΜΕ να επικροτούν την απόφαση των πρωταθλητών Αγγλίας.