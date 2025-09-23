Δεν θα αργήσει ο Γιόβιτς να εκραγεί…

Από τότε που έγινε η ιστορική αλλαγή και μέσα σε λίγους μήνες ο Λιβάι Γκαρσία από εξτρέμ των 4-5 εκατομμυρίων έγινε σέντερ φορ των 20+, οριστικοποιήθηκε για μένα πως για χρόνια ζούσα στην πλάνη του σέντερ φορ που έχει το εύκολο γκολ. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Ο Λιβάι δεν είχε το εύκολο γκολ όπως το είχαμε και το έχουμε στο μυαλό μας όμως έβαλε πάρα πολλά γκολ. Σχεδόν ένα σε κάθε παιχνίδι που έπαιζε. Κι αν δεν είχε τους τραυματισμούς θα είχε πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Ο λόγος ήταν η πολύ μεγάλη συμμετοχή του στο παιχνίδι. Οι πολλές τελικές. Το ότι πάντα έβρισκε τον τρόπο να απειλήσει τον αντίπαλο. Δεν περίμενε την μπάλα να του έρθει σε μια ακτίνα 5-10 μέτρων, ούτε ήταν ο κλασικός φορ περιοχής. Άλλωστε η έννοια του φορ περιοχής με τις άμυνες να παίζουν τόσο ψηλά έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό όπως βλέπουμε ακόμη και με παίκτες όπως ο Πιερό.

Το βασικό λοιπόν είναι ο φορ της ομάδας να είναι ενεργός, να συμμετέχει στο παιχνίδι και να βρίσκει τρόπους να εκτελεί. Τα γκολ θα έρθουν. Και η προσφορά σίγουρα θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το να έχει ένα γκολ ο φορ στην μοναδική ευκαιρία. Γιατί στο επόμενο παιχνίδι αν βγει πάλι μόνο σε μία ευκαιρία μάλλον δεν θα το βάλει. Και θα είναι ένας παίκτης που σε δύο ματς θα έχει κάνει αισθητή την παρουσία του μόνο μία φορά.

Βλέποντας το παιχνίδι στη Λάρισα μέσα στο γήπεδο και χωρίς να έχω πρόσβαση σε στατιστικά έφυγα από το γήπεδο έχοντας την εντύπωση πως επιτέλους είμαστε κοντά στο να έχουμε το 100% του Λουκά Γιόβιτς. Η βελτίωση σε σχέση με τον αγώνα της Λιβαδειάς ήταν εντυπωσιακή για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας. Τα νούμερα της στατιστικής δικαιώνουν απόλυτα την εικόνα του γηπέδου. Ο Γιόβιτς ήταν μέσα σε όλα. Μονομαχίες, πετυχημένες Ντρίμπλες, δημιουργία και 6 τελικές μέσα από την περιοχή. Είχε Χ goal σχεδόν 1. Δεν έβαλε γκολ. Περιμένεις ένας παίκτης της κλάσης του Γιοβιτς να βάλει ένα γκολ με όλες αυτές τις ευκαιρίες αλλά σε κάθε περίπτωση ειλικρινά προτιμώ αυτό που είδα στη Λάρισα από ένα γκολ σε μια ευκαιρία και να μην τον ξαναδούμε στο παιχνίδι όπως έγινε αρκετές φορές π.χ με τον Μαρσιάλ στο διάστημα που υπήρχε γιατί μετά εξαφανίστηκε.

Επειδή η αξία του Γιόβιτς ποδοσφαιρικά δεν αμφισβητείται το σημαντικό για έναν παίκτη που έχει παίξει σε δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου και φέτος βρέθηκε στην Ελλάδα είναι να βρει κίνητρο. Η εικόνα του μέσα στο παιχνίδι και ο τρόπος που φορμαρίστηκε πλέον βγάζοντας άνετα 90λεπτο σε υψηλή ένταση και κυρίως η συμμετοχή του σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού σε συνδυασμό με τις 6 τελικές, την βασική του δουλειά, είναι ότι το σημαντικότερο για τον φορ και ιδίως για τον συγκεκριμένο παίκτη. Όλα τα άλλα θα έρθουν και θα είναι και πολύ καλά για την ΑΕΚ.

Σε ότι αφορά τα περιττά κιλά αφού εκτός από προπονητές είμαστε και διαιτολόγοι να πούμε ότι αυτό είναι το σουλούπι του Γιόβιτς. Δεν θα υπάρξει κάποια σημαντική διαφορά. Είναι 100% επαγγελματίας, προπονείται πολύ καλά και πλέον είναι σε φάση να… εκραγεί που είχε πει κάποια στιγμή και ο Ματίας για τον Λιβάι. Και εξερράγη! Αυτό δείχνει η εικόνα, αυτό επιβεβαιώνουν οι αριθμοί και ιδίως η σύγκριση των δύο παιχνιδιών που έπαιξε με απόσταση μόλις 7 ημερών. Ας χαλαρώσουμε λοιπόν κι ας περιμένουμε…

