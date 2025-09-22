Έγινε… γκράφιτι στην Πορτογαλία ο Μουρίνιο (pic)

Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στους φίλους της ομάδας.

Λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στον πάγκο της Μπενφίκα, ο Ζοσέ Μουρίνιο έγινε… γκράφιτι σε τοίχο στην πόλη Ριντσόα. Η επιστροφή του «special one» στους «αετούς» της Λισαβόνας έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού, ειδικά μετά την άνετη νίκη επί της Αβές με 3-0 στο ντεμπούτο του.

Γι’ αυτό και ο καλλιτέχνης Στάιλερ, φιλοτέχνησε ένα γκράφιτι του Μουρίνιο με τον αετό της Μπενφίκα και φόντο το «Ντα Λουζ».