Έγινε… γκράφιτι στην Πορτογαλία ο Μουρίνιο (pic)

Λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στον πάγκο της Μπενφίκα, ο Ζοσέ Μουρίνιο έγινε… γκράφιτι σε τοίχο στην πόλη Ριντσόα. Η επιστροφή του «special one» στους «αετούς» της Λισαβόνας έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού, ειδικά μετά την άνετη νίκη επί της Αβές με 3-0 στο ντεμπούτο του.
Γι’ αυτό και ο καλλιτέχνης Στάιλερ, φιλοτέχνησε ένα γκράφιτι του Μουρίνιο με τον αετό της Μπενφίκα και φόντο το «Ντα Λουζ».
Fantástico trabalho. 👏— PLUS Benfica (@plusbenfica) September 21, 2025
O regresso de José Mourinho foi eternizado num mural em Rinchoa, no Município de Sintra, pintado pelo artista Styler. 🇵🇹 pic.twitter.com/oLEckzjxfw