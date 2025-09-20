Η Λίβερπουλ δεν ξεχνάει τον αδικοχαμένο Ζότα (pic)

Σαν σήμερα το 2020 η Λίβερπουλ ανακοίνωνε την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού και οι πρωταθλητές Αγγλίας έκαναν μία συγκινητική ανάρτηση για τον αείμνηστο Πορτογάλο άσο.

Οι «reds» δεν ξεχνούν τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα. Ο Πορτογάλος που έχασε πρόσφατα τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα υπέγραφε με τη Λίβερπουλ σαν σήμερα το 2020 και η ομάδα από το Μέρσεϊσαϊντ τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου αθλητή της με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ντιόγκο Ζότα αγωνίστηκε με τη φανέλα της Λίβερπουλ από το 2020 έως το 2025 και αγωνίστηκε σε 182 αγώνες, σκοράροντας 65 γκολ και μοιράζοντας 26 ασίστ, κατακτώντας συνολικά 1 Premier League, 2 League Cup και 1 FA Cup.

Η ανάρτηση της Λίβερπουλ:

«Σαν σήμερα το 2020, ο Ντιόγκο Ζότα έγινε κόκκινος Για πάντα στις καρδιές μας. Για πάντα ο δικός μας αριθμός 20».