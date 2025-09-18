Κάζο για την Νότιγχαμ: Η Σουόνσι την πέταξε εκτός Carabao Cup με δύο γκολ στις καθυστερήσεις! (vids)

Ηχηρό χαστούκι δέχθηκε η Νότιγχαμ Φόρεστ στο δεύτερο παιχνίδι του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της, αφού ηττήθηκε με 3-2 από την Σουόνσι και αποκλείστηκε από το Carabao Cup.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έμοιαζε να ελέγχει πλήρως το ματς με τη Σουόνσι για τη φάση των «32» της διοργάνωσης, έχοντας πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων, όμως οι «κύκνοι» έκαναν μία μυθική ανατροπή και με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, πήραν τη νίκη και την πρόκριση με το τελικό 3-2.

Η Φόρεστ προηγήθηκε με τα γκολ του Βραζιλιάνου Ιγκόρ Ζεσούς στο 15′ και στο 45’+1′, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με σαφές προβάδισμα πρόκρισης, όμως στο δεύτερο μέρος ήρθε η κατάρρευση για την ομάδα του Ποστέκογλου, απέναντι σε μια ψυχωμένη Σουόνσι.

Οι γηπεδούχοι αρχικά μείωσαν σε 1-2 με τον Μπέρτζες στο 68ο λεπτό, για να έρθει η μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις του ματς, με τον Βιπότνικ να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 90+3' και τον Μπέρτζες να «σφραγίζει» την πρόκριση με δυνατό σουτ στο 90+7' ολοκληρώνοντας ένα απίστευτο comeback.