Με δύο γκολ του Μάρκους Τουράμ, η Ίντερ πέρασε από την έδρα του Άγιαξ (0-2), κάνοντας ιδανική εκκίνηση στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Παθητικό το ξεκίνημα του Άγιαξ, μετά το 16′ ανέβαλε ρυθμό και ανέλαβε τα ηνία κάνοντας αισθητή την παρουσία του στην αναμέτρηση. Ωστόσο η καλύτερή του στιγμή ήταν μία υποψία φάσης στο 25′, όταν ο Ντάμφρις σταμάτησε μία πολλά υποσχόμενη αντεπίθεση.

Στο 33′ ο Ίντερ άγγιξε το γκολ. Ο Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο προστάτεψε ωραία την μπάλα παίζοντας με πλάτη στην αντίπαλη εστία, την κατάλληλη στιγμή «έσπασε» την μπάλα στον Τουράμ, ο Γάλλος τρύπησε την ολλανδική άμυνα από τα δεξιά, βρέθηκε σε θέση βολής, με το σουτ να περνά ελάχιστα άουτ από το δεξί κάθετο δοκάρι.

Στο 40′ ο πορτιέρε των «νερατζούρι», Γιαν Σόμερ πραγματοποίησε τεράστια επέμβαση αρνούμενος το γκολ στον Αίαντα, παίρνοντας πίσω το αίμα του για την άσχημη εμφάνιση στο ντέρμπι με τη Γιουβέντους, εξαιτίας της οποίας συγκέντρωσε τα πυρά των οπαδών.

Δύο λεπτά αργότερα ο Τουράμ πάγωσε το στάδιο ανοίγοντας το σκορ, όταν μετά από κόρνερ του Τσαλχάνογλου νίκησε τους πάντες από το ύψος της μικρής περιοχής.

Ο Γάλλος επιθετικός εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, αφού με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου βρήκε ξανά δίχτυα για το 0-2, με τη σεμνή τελετή ουσιαστικά να λαμβάνει τέλος, αφού ο Άγιαξ δεν είχε τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσει και οι παίκτες του Κρίστιαν Κίβου διαχειρίστηκαν άριστα τη ροή, σβήνοντας το ματς όσο αυτό βάδιζε προς την ολοκλήρωσή του.