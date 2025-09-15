Ο Παναθηναϊκός απέτυχε πριν μήνες και δεν άλλαξε τίποτα, τώρα απλά κοροϊδευόμαστε

Έχασε το πρωτάθλημα με κάτω τα χέρια και κράτησε τον προπονητή, δεν κούνησε τον τεχνικό διευθυντή, δεν πειράχτηκε κανείς υπεύθυνος για το αγωνιστικό και τώρα… ξύπνησαν, ενώ πρώτα έφεραν παίκτες που επέλεξε ο προπονητής που έδιωξαν.

Σα να τρως κάθε μέρα το ίδιο φαγητό. Να ήταν και νόστιμο πάει στο καλό. Μπάμιες και βγάλε. Αυτό ζούμε με τον Παναθηναϊκό και η κατάσταση είναι απλά για να σε πιάνει νευρικό γέλιο, για να μην ξεσπάσεις. Ο ίδιος ο οργανισμός πλέον δημιουργεί απέχθεια στον κόσμο, δεν έχει νόημα να συζητάμε κάτι περισσότερο.

Έδιωξαν τον Βιτόρια. Αυτόν που έπρεπε να μην είναι στον Παναθηναϊκό από τα πλέι οφ της περασμένης σεζόν. Όταν το πρωτάθλημα δε διεκδικήθηκε καν. Αρκούσε όμως η κακή κατάσταση ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που έφερε τους Πράσινους στη δεύτερη θέση, για να τα καλύψει όλα.

Το εξωφρενικό δεν είναι το σήμερα. Αυτό ήρθε απλά ως φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Στο Τριφύλλι όπως συμβαίνει σε όλους τους τομείς, αδιαφόρησαν πλήρως για την πραγματικότητα. Βολεύτηκαν με το εφήμερο και κρύφτηκαν πίσω απ’ αυτό. Αρνούμενοι να πάρουν γενναίες αποφάσεις, αρνούμενοι να κάνουν τις κινήσεις που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Φέρνοντας έναν προπονητή που θα εμπνεύσει, θα έχει την ικανότητα και τη φιλοσοφία να οδηγήσει το κλαμπ όσο το δυνατόν καλύτερο.

Έμεινε ο ίδιος τεχνικός διευθυντής, στον οποίο δε χρεώθηκε καμία ευθύνη για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Παρότι ο σχεδιασμός μεταγραφικά ήταν και ακριβός και δεν ήταν ο καλύτερος. Παρά το γεγονός πως έμεινε η ομάδα με κενά τα οποία έτρεχε να καλύψει

τελευταία στιγμή. Φέρνοντας παίκτες που γνωρίζαμε από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Αν είναι έτσι, ας πάμε εμείς τεχνικοί διευθυντές. Να θυμόμαστε ποιοι είχαν καλή απόδοση σε ελληνικές ομάδες προηγούμενα χρόνια, να τσεκάρουμε ποιους θέλουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και έτσι να «χτίζουμε» σχεδιασμό. Πέρα απ’ το ίδιο το κλίμα της ομάδας, τις επιλογές προπονητών κτλ.

Ένας ασθενής που βρίσκεται σε κώμα εδώ και 15 χρόνια είναι ο Παναθηναϊκός. Τεχνητό θα έλεγε κανείς, καθώς κανείς δεν προσπαθεί με λογική να τον βγάλει από εκεί. Απλά κάθε τόσο όταν έρχονται τα δύσκολα και οι στόχοι χάνονται πριν καταλάβει κανείς πως διεκδικήθηκαν, αλλάζουμε ένα κρεβάτι στον ασθενή που είναι σε κώμα. Περιμένοντας πως αυτό θα τον συνεφέρει.

Το πιο κωμικό στην όλη υπόθεση, είναι πως ο Παναθηναϊκός έδιωξε τον Βιτόρια μέσα Σεπτέμβρη. Αυτόν δηλαδή που τέλη Αυγούστου άκουσε για να φέρει τον Ρενάτο Σάντσες. Αυτόν που του έδωσε λίστα με ονόματα επιθετικών και διάλεξε τον Ντέσερς. Τώρα που θα έρθει ο επόμενος, μπορεί να μάθουμε πως θέλει φορ με διαφορετικά χαρακτηριστικά και έχει απαίτηση για επιπλέον ενίσχυση στα χαφ. Όμως θα φταίει ο Βιτόρια…

Η απόλυτη παράνοια σε μια ομάδα χιλιοταλαιπωρημένη. Η οποία αλλάζει προπονητή, θα ανέβει λίγο η ψυχολογία με 1-2 αποτελέσματα, θα συζητάμε ξανά για ελπίδα και για πολλούς αγώνες που έχουμε μπροστά, μέχρι το επόμενο στραπάτσο και πάμε ξανά απ’ την αρχή.

Ο Παναθηναϊκός απέτυχε και τον άφησαν χωρίς καμία αλλαγή στο αγωνιστικό τμήμα. Την περασμένη σεζόν. Τώρα κάθονται και κλαίνε πάνω απ’ το χυμένο γάλα. Μια νοοτροπία τόσο σαπισμένη, τόσο ξεπερασμένη και αποτυχημένη, που πλέον δεν πείθεται κανείς πως κάτι μπορεί να αλλάξει.

Συζητάμε σοβαρά για όνομα τεχνικού που πρέπει να ενθουσιάσει τον κόσμο. Μάλλον κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Το κλαμπ λειτουργεί με τόσο λάθος λογική και ένα μόνιμο άλλοθι να αιωρείται.

Ξανά θα φταίει ο κόσμος που δεν πιστεύει, που γεμίζει πίεση την ομάδα κι άλλα τέτοια. Θα έρθει προπονητής που θα λέμε γι’ αυτόν πως δεν ευθύνεται για τα 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα άρα ας έχουμε υπομονή μαζί του. Και φυσικά μόλις έρθει ο Γενάρης, εκεί γύρω στις 28-30 του μήνα, θα του κάνουν και 1-2 μεταγραφές για να αλλάξει τα δεδομένα. Μέχρι να απολυθεί κι αυτός. Όχι τώρα. Του χρόνου τέτοιο καιρό, να δροσίσει και λίγο.

Η φράση «κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας» είναι η μόνη που αρμόζει στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος μπορεί να αποτυγχάνει επειδή δεν του «βγαίνει» μια κίνηση, επειδή έχουν οι άλλοι καλύτερες ομάδες ή δεδομένα αγωνιστικά. Εδώ όμως το θέμα δεν είναι το αγωνιστικό. Ο οργανισμός έχει καταντήσει… περίγελος. Δεν πείθει ούτε τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν εμπνέει ούτε τους ίδιους που λαμβάνουν τις αποφάσεις.

Νοοτροπία χρειάζεται. «Δίψα». «Τρέλα». Κ@%$α για να αλλάξει την κατάσταση. Το Τριφύλλι ζει με τη σκέψη πως επειδή ανέβηκε το μπάτζετ, τα υπόλοιπα θα γίνουν με τον ίδιο τρόπο που απέτυχαν τα προηγούμενα χρόνια. Καταλήγοντας να τον χλευάζει η Κηφισιά. Αγωνιστικά, διοικητικά, τα πάντα. Με κάθε σεβασμό προς την Κηφισιά, απλά ως μέγεθος δεν μπορεί να μπαίνει στην ίδια πρόταση με τον Παναθηναϊκό.

Αν πιστέψει τώρα το κλαμπ πως ο Βιτόρια ήταν το μόνο πρόβλημα, τότε απλά θα έρθουν ακόμη χειρότερες μέρες. Γιατί πάντα υπάρχουν και χειρότερα και το λέμε μέσω της πείρας που μας χάρισε ο Παναθηναϊκός στα στραπάτσα και τις αποτυχίες.