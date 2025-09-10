Κάτοικος Ρώμης για τη Λάτσιο ο Ινσίνιε

Ο Λορέντσο Ινσίνιε ολοκλήρωσε το πέρασμά του από τον Καναδά και την Τορόντο FC και επιστρέφει στην Ευρώπη.



Ο 34χρονος Ιταλός μεσοεπιθετικός, ύστερα από 12 χρόνια λαμπρής πορείας με τη Νάπολι, το 2022 αποχώρησε από τη Serie A για να αγωνιστεί στο MLS με τη φανέλα της Τορόντο, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026.

Ωστόσο, αποφάσισε να λύσει πρόωρα τη συνεργασία του και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, αυτός θα είναι η Λάτσιο, όπου θα συναντήσει ξανά τον Μαουρίτσιο Σάρι, προπονητή του στη Νάπολι, που εισηγήθηκε την απόκτησή του. Στην τριετία του στον καναδικό σύλλογο, ο Ινσίνιε κατέγραψε 66 συμμετοχές και σημείωσε 15 γκολ.

