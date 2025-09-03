Το συγκινητικό βίντεο της πορτογαλικής ομοσπονδίας για τον αδικοχαμένο Ζότα

Ο κόσμος της Πορτογαλίας δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ από τη μνήμη του τον Ντιόγκο Ζότα, που έφυγε τόσο άδικα και νωρίς από τη ζωή.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας προχώρησε σε μια ιδιαίτερη τελετή τιμής προς τον παίκτη, συνοδεύοντάς τη με τη δημοσίευση ενός συγκινητικού βίντεο.

Έχουν περάσει μόλις λίγοι μήνες από την τραγική απώλεια του Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Θαμόρα της Ισπανίας. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου παραμένει βαθιά επηρεασμένος και κανείς δεν μπορεί να τους ξεχάσει ούτε να τους απομακρύνει από την καρδιά του.

𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 na homenagem a Diogo Jota e Jorge Costa 🫂✨ pic.twitter.com/XnLaicwJ53 — Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025

Ακόμα περισσότερο, οι συμπαίκτες και οι συμπατριώτες του στην εθνική ομάδα βρήκαν την ευκαιρία – ενόψει της έναρξης των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 – να τιμήσουν τη μνήμη του μέσα από μια εκδήλωση που διοργανώθηκε ειδικά για εκείνον.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λισαβόνα, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων. Μεταξύ άλλων, μίλησε και ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, ενώ η ομοσπονδία ανάρτησε ένα βίντεο με χαρακτηριστικές στιγμές του Ζότα στην εθνική και έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό από τον Ρούμπεν Νέβες.

“Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει, Για σένα, Ντιόγκο Ζότα”, ήταν ο τίτλος του VIDEO, με όλους τους παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ καθώς και τον Ισπανό προπονητή να δηλώνουν “παρών” στην εκδήλωση και τη συγκίνηση να ξεχειλίζει.