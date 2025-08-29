Από Ρόμα μέχρι Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Οι 8 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο Europa League

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την League Phase του Europa League, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τους 8 αντιπάλους του.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Ρέιντζερς. Με δύο συνεχόμενες προκρίσεις κόντρα σε Σαχτάρ Ντόνετσκ και Σαμσουνσπόρ ωστόσο, οι «πράσινοι» εξασφάλισαν μια θέση στην League Phase του Europa League.

Εκεί τοποθετήθηκαν στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας και στην κλήρωση που έλαβε χώρα σήμερα (29/8) το μεσημέρι έμαθαν τους 8 αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν. Υπενθυμίζουμε πως στην τωρινή μορφή της διοργάνωσης, κάθε ομάδα κληρώνεται με δύο συλλόγους από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας (και από αυτό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η ίδια) και δίνει συνολικά 4 εντός έδρας παιχνίδια και 4 εκτός έδρας.

Από εκεί και πέρα, οι 8 πρώτες ομάδες της ενιαίας κατάταξης προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις 9-24 δίνουν νοκ-άουτ αγώνες στα Play-Offs για να προκύψουν οι άλλοι 8 που θα βρεθούν στην φάση των «16». Οι τελευταίες 12 ομάδες αποχαιρετούν την Ευρώπη, αφού πλέον δεν υφίσταται υποβιβασμός στο Conference League.

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Η κληρωτίδα έφερε στον δρόμο των «πράσινων» την Ρόμα (εντός) και την Φέγενορντ (εκτός) από το 1ο γκρουπ δυναμικότητας, την Φερεντσβάρος (εκτός) και την Βικτόρια Πλζεν (εντός) από το 2ο γκρουπ δυναμικότητας, την Στουρμ Γκρατς (εντός) και την Γιουνγκ Μπόις (εκτός) από το 3ο γκρουπ δυναμικότητας και την Γκόου Αχέντ Ικγλς (εντός) και την Μάλμε (εκτός) από το 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Πρόκειται για μια κλήρωση στα μέτρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος απέφυγε αυτή την φορά αρκετά δυσκολότερους αντιπάλους που θα μπορούσε να βρει στον δρόμο του και έχει κάθε λόγο να ελπίζει σε μια καλή πορεία.

Οι ημερομηνίες των αναμετρήσεων:

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

