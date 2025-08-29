Η «ακτινογραφία» των αντιπάλων του Παναθηναϊκού στο Europa League

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει στην League Phase του Europa League και το SDNA περνάει από «κόσκινο» τους αντιπάλους του «Τριφυλλιού» στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» έμαθαν τους 8 αντιπάλους τους στην League Phase του Europa League, οι οποίοι τους δίνουν μάλιστα κάθε δικαίωμα να ελπίζουν σε μια καλή πορεία εκτός συνόρων.

Το SDNA αναλύει εν συντομία το προφίλ των ομάδων που θα βρεθούν στον δρόμο του Παναθηναϊκού, με τις Ρόμα και Φέγενορντ να είναι τα πιο «βαριά» ονόματα και την Γκόου Αχέντ Ιγκλς να είναι η πιο «άσημη».

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:

Ρόμα (εντός έδρας)

Φέγενορντ (εκτός έδρας)

Φερεντσβάρος (εκτός έδρας)

Βικτόρια Πλζεν (εντός έδρας)

Στουρμ Γκρατς (εντός έδρας)

Γιούνγκ Μπόις (εκτός έδρας)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός έδρας)

Μάλμε (εκτός έδρας)

ΡΟΜΑ

Πρωτάθλημα: Ιταλίας

Έτος ίδρυσης: 1927

Έδρα-χωρητικότητα: Ολίμπικο (70.634)

Προπονητής: Τζανπιέρο Γκασπερίνι

Η Ρόμα σε μια σεζόν που έμοιαζε χαμένη προσέλαβε τον Κλάουντιο Ρανιέρι και κατάφερε με ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων να τερματίσει στην πέμπτη θέση της Serie A. Ο άλλοτε ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος σε 22 αγώνες είδε την ομάδα του να χάνει μόλις μια φορά (16-5-1) αποσύρθηκε από τους πάγκους αλλά ανέλαβε ρόλο ειδικού συμβούλου στους «Τζαλορόσι» επιλέγοντας τον αναμορφωτή της Αταλάντα, Τζανπιέρο Γκασπερίνι ως διάδοχο του. Οι «Ρωμαίοι» αν και οικονομικά δεν διάγουν τις καλύτερες μέρες τους προχώρησαν στις μεταγραφές των Μπέιλι (Άστον Βίλα), Γουέσλεϊ (αμυντικός, Φλαμένγκο), Ελ Αϊναουί (μέσος Λανς), Φέργκιουσον (επιθετικός, Μπράιτον), Γκιλάρντι (Αμυντικός Βερόνα). Στην πρεμιέρα της Serie A η Ρόμα επικράτησε με 1-0 της Μπολόνια χάρη σε γκολ του Γουέσλεϊ στο 53΄.

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ

Πρωτάθλημα: Ολλανδίας

Έτος ίδρυσης: 1908

Έδρα-χωρητικότητα: Ντε Κάιπ (51.177)

Προπονητής: Ρόμπιν Φαν Πέρσι

Η Φέγενορντ των 16 Πρωταθλημάτων και 13 Κυπέλλων Ολλανδίας, τερμάτισε στην τρίτη θέση στην περυσινή Eredivisie με τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι να την καθοδηγεί από τον περασμένο Φεβρουάριο. Στον Γ΄ Προκριματικό Γύρο του Champions League αποκλείστηκε από την Φενέρμπαχτσε (2-1, 2-5), ενώ μετράει μέχρι στιγμής 2/2 στο ξεκίνημα του ολλανδικού πρωταθλήματος (νίκες με Μπρέντα 2-0, Εξέλσιορ 1-2). Αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα του Ρότερνταμ έβαλε στα ταμεία της περίπου 100 εκατ. ευρώ από πωλήσεις παικτών. Αποχώρησαν οι Χάντσκο (Ατλέτικο Μαδρίτης) και Παϊσάο (Μαρσέιγ), όμως αποκτήθηκε ο περυσινός πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Στέιν (Τβέντε). Νέο πρόσωπα και οι Αχμέντχοντζιτς (Σέφιλντ Γιουνάιτεντ) και Γουατανάμπε (Γάνδη).

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ

Πρωτάθλημα: Ουγγαρίας

Έτος ίδρυσης: 1899

Έδρα-χωρητικότητα: Ferencváros Stadion (23.700)

Προπονητής: Ρόμπι Κιν

Η ουγγρική ομάδα πανηγύρισε πέρσι την κατάκτηση ενός ακόμα Πρωταθλήματος και ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της προσπάθεια από τα προκριματικά του Champions League. Έφτασε μέχρι τα Play-Offs, όμως εκεί «λύγισε» από την Καραμπάγκ και υποβιβάστηκε στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Φέτος έχει ξεκινήσει με 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα σε 4 ματς, ούσα στην 4η θέση του Πρωταθλήματος αλλά με ματς λιγότερο από όσους βρίσκονται από πάνω της. Οι δύο μεγάλες της φετινές μεταγραφές είναι του 24χρονου Βέλγου στόπερ, Τουν Ραεμάκερς από την Μαλίν και του 27χρονου Ούγγρου αμυντικού χαφ, Μπέντσε Ότβος, από την Πάξι. Από την άλλη, αποχώρησε -μεταξύ άλλων- ο 25χρονος επιθετικός, Ματέους Σαλντάνια, για την Αλ Γουασλ, έναντι 5 εκατ. ευρώ.

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ

Πρωτάθλημα: Τσεχίας

Έτος ίδρυσης: 1911

Έδρα-χωρητικότητα: Doosan Arena (11.700)

Προπονητής: Μίροσλαβ Κούμπελ

Η τσεχική ομάδα των 8 τίτλων συνολικά τερμάτισε πέρσι 2η στο Πρωτάθλημα και αγωνίστηκε στα προκριματικά του Champions League, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Ρέιντζερς και συνεχίζοντας στο Europa League. Το φετινό της ξεκίνημα είναι αρκετά μέτριο, αφού σε 6 αγωνιστικές μετρά μόλις 3 νίκες (2 ισοπαλίες, 1 ήττα) και βρίσκεται στο -5 από την πρωτοπόρο Σπάρτα Πράγας. Μέσα στο καλοκαίρι πραγματοποίησε μια μεγάλη πώληση, με τον 24χρονο Πάβελ Σουλτς να πηγαίνει για 7.5 εκατ. ευρώ στην Λυών, όμως δεν ενισχύθηκε σημαντικά. Οι περισσότεροι παίκτες που πήρε ήταν δανεικοί ή ελεύθεροι, δαπανώντας μόνο 800 χιλ. ευρώ για τον 28χρονο Τσέχο επιθετικό, Τόμας Λάντρα, από την Μλάντα Μπόλεσλαβ.

ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ

Πρωτάθλημα: Αυστρίας

Έτος ίδρυσης: 1909

Έδρα-χωρητικότητα: Μερκούρ Αρένα (16.364)

Προπονητής: Γιούργκεν Ζάουμελ

Για πέμπτη φορά στην ιστορία της και δεύτερη συνεχόμενη κατέκτησε το πρωτάθλημα Αυστρίας. Στην κανονική διάρκεια ισοβάθμησε με την Αούστρια Βιέννης. Ο Γιούργκεν Ζάουμελ συνεχίζει στον πάγκο από τον περασμένο Νοέμβριο στα χνάρια του προκατόχου του, Κρίστιαν Ίλζερ. O σέντερ μπακ Βούτριχ έπειτα από μια πενταετία μεταπήδησε στη Γιουνγκ Μπόις, ενώ έληξε ο δανεισμός των Σέρπεν και Γιαλκουγέ που ανήκουν στην Μπράιτον. Αποκτήθηκαν νεαροί και ταλαντούχοι ποδοσφαριστές όπως οι Καγιόμπο, Ρόζγκα και Μπεκ, ενώ ήρθε ως δανεικός και ο στόπερ Όερμαν από την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η Στουρμ Γκρατς αποκλείστηκε από τη League Phase του Champions League από την Μπόντο Γκλιμτ (5-0 ήττα εκτός έδρας, 2-1 νίκη εντός). Στο πρωτάθλημα Αυστρίας ισοβαθμεί με την Σάλτσμπουργκ στην κορυφή της βαθμολογίας με απολογισμό 3 νίκες και 1 ισοπαλία.

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ

Πρωτάθλημα: Ελβετίας

Έτος ίδρυσης: 1898

Έδρα-χωρητικότητα: Βάνκντορφ (32.000)

Προπονητής: Τζόρτζιο Κοντίνι

Η πρωταθλήτρια Ελβετίας στη σεζόν 2023/24, και κάτοχος 6 τίτλων στα τελευταία οχτώ χρόνια αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στην περυσινή σεζόν. Είναι χαρακτηριστικό πως χρειάστηκε να περιμένει έξι αγωνιστικές για την πρώτη νίκη της ενώ αποκλείστηκε στο Κύπελλο από την άσημη Μπίελ. Σταδιακά ανέβασε στροφές τερματίζοντας στην τρίτη θέση. Στον πάγκο της από τον περασμένο Δεκέμβριο βρίσκεται ο 51χρονος Ιταλοελβετός τεχνικός, Τζόρτζιο Κοντίνι. Μόλις μια νίκη (στην πρεμιέρα επί της Σερβέτ 3-1) μετά την συμπλήρωση τεσσάρων αγωνιστικών στο πρωτάθλημα Ελβετίας (1-2-1). Στα πλέι-οφ του Europa League η Γιουνγκ Μπόις απέκλεισε με δύο νίκες την Σλόβαν Μπρατισλάβας (0-1, 3-2). Αποκτήθηκαν ο 22χρονος εξτρέμ Βιρτζίνιους (Λιλ), ο χαφ Φερνάντες (Μάιντς), ο στόπερ Βούτριχ (από Στουρμ Γκρατς) και ο γκολκίπερ Λίντνερ (Σιόν).

ΜΑΛΜΕ

Πρωτάθλημα: Σουηδίας

Έτος ίδρυσης: 1910

Έδρα-χωρητικότητα: Eleda Stadion (22.500)

Προπονητής: Χένρικ Ρίντστρομ

Το σουηδικό Πρωτάθλημα βρίσκεται σε πλήρη δράση και η σεζόν δεν κυλάει καθόλου καλά για την Μάλμε, που είναι 13 βαθμούς μακριά από την κορυφή και ουσιαστικά παλεύει απλώς για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, έχοντας αρκετό ανταγωνισμό. Στα προκριματικά του Champions League αποκλείστηκε εύκολα από την Κοπεγχάγη, όμως στα Play-Offs του Europa League ήταν πάρα πολύ σοβαρή και με συνολικό σκορ 5-0 προκρίθηκε επί της Σίγκμα Όλομουτς. Αποδυναμώθηκε από την πώληση του 20χρονου στόπερ, Νιλς Ζάτερστρομ στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ενώ έχασε και τον 33χρονο επιθετικό, Θελίν. Από την άλλη πλευρά, απέκτησε για 1.5 εκατ. ευρώ τον 21χρονο σέντερ μπακ, Αντρέι Τζούριτς από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και τον 21χρονο εξτρέμ, Σαλιφού Σουμάχ, από την Ζίρα, για 1.3 εκατ. ευρώ.

ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ

Πρωτάθλημα: Ολλανδίας

Έτος ίδρυσης: 1902

Έδρα-χωρητικότητα: De Adelaarshorst (10.400)

Προπονητής: Μέλβιν Μπόελ

Οι Ολλανδοί έκαναν πέρσι την απόλυτη έκπληξη και κατέκτησαν το Κύπελλο, νικώντας στον τελικό την Άλκμααρ στα πέναλτι, ενώ νωρίτερα είχαν αποκλείσει και την PSV Αϊντχόβεν! Έτσι επιστρέφουν στα ευρωπαϊκά Κύπελλα και θα βρίσκονται στην League Phase του Europa League, σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για αυτούς. Το ξεκίνημα της σεζόν πάντως δεν είναι ιδανικό, αφού σε 3 αγωνιστικές μετράει 2 ισοπαλίες και 1 ήττα και είναι στην 13η θέση της κατάταξης. Από τις λιγοστές της μεταγραφές ξεχωρίζει αυτή του 24χρονου επιθετικού, Ρισονέλ Μάργκαρετ, για 1 εκατ. ευρώ. Πραγματοποίησε και δύο πωλήσεις, με τον Ένρικ Λανσάνα να συνεχίζει στην Άντερλεχτ και τον Όλιβερ Άντμαν στην Ρέιντζερς. Συνολικά εισέπραξε 5.4 εκατ. ευρώ.