Ξύπνησε... ευχάριστες αναμνήσεις το Παναθηναϊκός - Ρόμα στο ΟΑΚΑ! (vid)

Παναθηναϊκός και Ρόμα θα τεθούν ξανά αντιμέτωποι στο Europa League, σε μια διασταύρωσε που ξυπνά... ευχάριστες αναμνήσεις στο «Τριφύλλι».

Ο πρώτος αντίπαλος που έβγαλε η κληρωτίδα για τον Παναθηναϊκού στην League Phase του Europa League είναι η ιταλική Ρόμα, από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Φυσικά πρόκειται για μια πολύ ισχυρή ομάδα, η οποία ωστόσο ξυπνά πολύ ευχάριστες αναμνήσεις στους «πράσινους», στην συγκεκριμένη μάλιστα διοργάνωση.

Στις 18 Φεβρουαρίου του 2010 ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε την Ρόμα για τους «32» του Europa League, πανηγυρίζοντας μια τεράστια νίκη με 3-2, χάρη στο νικητήριο γκολ του Σισέ στην εκπνοή της αναμέτρησης.

Για την ιστορία, οι «πράσινοι» νίκησαν με 2-3 και στην Ρώμη, στην μεγάλη βραδιά του Σωτήρη Νίνη, παίρνοντας έτσι την εμφατική πρόκριση για την επόμενη φάση.

Θυμηθείτε τις καλύτερες στιγμές εκείνου του αγώνα: