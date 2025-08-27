Γαλανόπουλος: «Ξέρω καλά τι σημαίνει Άρης»

«Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, μίλησε στο arisfc.com.gr

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα και έρχομαι σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Ξέρω καλά τι σημαίνει ΑΡΗΣ και που έρχομαι, όπως και τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Θα προσαρμοστώ γρήγορα, δεν θα έχω πρόβλημα.

Χαίρομαι που θα συνεργαστώ ξανά με τον κ. Ουζουνίδη, ο οποίος μου δίνει την ευκαιρία να γυρίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα δουλέψω σκληρά με τα υπόλοιπα παιδιά, ώστε να έχουμε μια καλή σεζόν και να πετύχουμε τους στόχους μας.

Είμαι αισιόδοξος και με την συμπαράσταση των φιλάθλων μας πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Τώρα μόνο δουλειά…».