Asteras AKTOR: Ώρα... Ευρώπης και (τελικό) Κυπέλλου με τον κόσμο στο πλευρό του!

Το SDNA βάζει στο «μικροσκόπιο» τους Αρκάδες που θα συμμετάσχουν στην Stoiximan Super League για 18η συνεχόμενη χρονιά και φιλοδοξούν να «γευτούν» όσα... άγγιξαν πέρυσι με την έλευση του Σάββα Παντελίδη, δηλαδή την επιστροφή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά τη σεζόν 2018-19 και να βρεθούν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson μετά το 2013.

Ο Asteras AKTOR κάνει πρεμιέρα απόψε (23/8, 20.00) στο -κεκλεισμένων των θυρών- «Γ. Καραϊσκάκης» με αντίπαλο τον Ολυμπιακό και φιλοδοξεί να φύγει αήττητος, όπως πέρσι για την 22η αγωνιστική (1-1) και για τρίτο αγώνα στη σειρά κόντρα στους πρωταθλητές. Η ομάδα της Αρκαδίας διάγει μία από τις καλύτερες περιόδους στην ιστορία, καθώς έχει σταθερή διοίκηση με δυνατό «συμπαίκτη», αναβαθμίζοντας τις εγκαταστάσεις της και επενδύοντας, επίσης, στις ακαδημίες και το ποδόσφαιρο Γυναικών. Συνολικά ο οργανισμός «τρέχει» επτά ομάδες που αγωνίζονται σε επίσημους αγώνες και θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν τη σχέση με τον κόσμο μετά τις στιγμές που βίωσαν, πέρσι.

​

Παραμονή Παντελίδη και οι στόχοι της νέας σεζόν

Ο Σάββας Παντελίδης επέστρεψε στην Τρίπολη τον περασμένο Οκτώβριο μετά τον Νοέμβριο του 2018, ώστε να θητεύσει για δεύτερη φορά στον πάγκο του Αστέρα και να... συμμαζέψει ότι άφησαν ο Μίλαν Ράσταβατς και ο Κλοντ Μακελελέ. Ο 60χρονος προπονητής εργάζεται σε ένα οικείο περιβάλλον, βλέπει το ρόστερ του να ενισχύεται και τα «ραντάρ» να παραμένουν ενεργά στην αγορά, ενώ φρόντισε να δώσει το σύνθημα στους παίκτες του, εξαρχής: «Δεν είμαστε εδώ απλά για να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά για να διεκδικήσουμε πράγματα». Τα ζητούμενα για τον Έλληνα τεχνικό είναι η προσαρμογή των νέων αποκτημάτων, καθώς η ενίσχυση έγινε αργά και προσεκτικά. Επιπρόσθετα, ένα πειστικό στυλ ποδοσφαίρου που θα «αγκαλιάσει» ο κόσμος και δεν θα «λυγίζει» από το βάρος του διακυβεύματος, κάνοντας «φρούριο» το ανακαινισμένο «Θ. Κολοκοτρώνης», ώστε να διεκδικήσουν μέχρι τέλους την έξοδο στην Ευρώπη και μια πορεία ως το τελικό του Κυπέλλου. Στα αγωνιστικά πλάνα είναι επιτακτικές ανάγκες η βελτίωση στη συγκομιδή των γκολ (35 σε 32 ματς, πέρσι) και ο περιορισμός των λαθών (σχεδόν 40/ματς πέρσι, top-5), ώστε να προστατέψει την άμυνά του (40 γκολ κατά). Στα φιλικά, πάντως, είδε όσα ήθελε και όσα χρήζουν δουλειάς, δηλώνοντας μετά το φιλικό με τον Άρη, αλλά και στο SDNA με αφορμή αυτό το αφιέρωμα, ικανοποιημένος σε γενικές γραμμές από τους παίκτες και πως μέχρι την πρώτη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων θα έχει σχηματίσει πλήρη εικόνα. Crash... test η εκκίνηση της σεζόν κόντρα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, εκτός έδρας (31/8, 20.00).

Το μπλε συμβολίζει την εμπιστοσύνη, την πίστη, την αυτοπεποίθηση. Το κίτρινο συνδέεται με την ενέργεια και τη δημιουργία, συμβολίζοντας τη φιλοδοξία

Το «πάρε-δώσε» και ο κορμός που δίνει ασφάλεια στην αρχή

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας διεξήχθη στην Πολωνία και ο Σάββας Παντελίδης εμπιστεύτηκε, επίσης, ταλαντούχα παιδιά από την ομάδα Β που θα αγωνιστεί και φέτος στη Super League 2. Πρόκειται για τους Κακαδιάρη (Τ, 18), Καλλαντζή (κεντρικός μέσος, 19), Φρόκου (αμυντικό χαφ, 21), Κετού (winger, 28) και Οκό (φορ, 22) που ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες θα είναι έτοιμοι να προσφέρουν. Από την άλλη πλευρά, αποχώρησαν οι Ρεγκίς (Βαν Σπορ), Χατζηγιοβάνης (Ομόνοια), Χουχούμης (Κηφισιά), Ντελί (Σλάβια Πράγας Β), Άλβαρες (Τίγκρε), Ζουγλής (Ολυμπιακός Β) και Γκαρσία (ελεύθερος), όντες ενεργά και σημαντικά μέλη του περσινού ροτέσιον. Ο κορμός διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό, με παίκτες-«βαρόμετρα», όπως ο αρχηγός Καλτσάς (6 γκολ), ο Μακέντα (6 γκολ) και ο Μπαρτόλο (4 γκολ-7 ασίστ) στην επίθεση, οι Αλάγκμπε, Γιαμπλόνσκι, Μούμο, Έντερ, Τζανδάρης, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο και Άλχο σε άξονα και άμυνα αντίστοιχα, ενώ κάτω από τα δοκάρια συνεχίζουν οι Παπαδόπουλος και Τσιντώτας.

Στον τομέα των μεταγραφών, ο Σάββας Παντελίδης φρόντισε να ενισχυθεί το ελληνικό στοιχείο, όπως στην πρώτη του θητεία. Εμμανουηλίδης (Ε, 24, Βέιλε), Χαραλαμπόγλου (Ε, 20, Ουτρέχτη), Αγγελίδης (Τ, 20, Βέρντερ Βρέμης) και Πομώνης (Α, 23, Ατρόμητος) ήρθαν, ενώ έφερε τον Μεντιέτα (Μ-Ε, 32) που είχε αγωνιστεί στον Βόλο. Οι υπόλοιπες κινήσεις των «κιτρινομπλέ» ήταν στοχευμένες και πρόκειται για έμπειρους ποδοσφαιριστές με γεμάτες σεζόν. Ο 30χρονος Μαυροβούνιος στόπερ Σίπσιτς άφησε την Τενερίφη, ο 30χρονος Φινλανδός στόπερ Ιβάνοφ την Μπραουνσβάιγκ, ο 31χρονος από τη Γουινέα αριστερός μπακ Σιλά την Μονπελιέ και ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Φερνάντεθ τη Χίμκι, ενώ στα «σκαριά» είναι η απόκτηση του 27χρονου Αργεντινού αμυντικού χαφ, Χουλιάν Τσίκο, που έπαιζε στη Λεγκανές! Θα τελειώσουν, όμως, εδώ οι Αρκάδες;

Το μήνυμα του Σάββα Παντελίδη για τη σεζόν μέσω του SDNA

To SDNA επικοινώνησε με τον προπονητή του Asteras AKTOR και ζήτησε λίγα λόγια από εκείνον ενόψει της σεζόν: «Να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο και να έχουμε ένα υγιές πρωτάθλημα, χωρίς αντιπαλότητες έξω από το γήπεδο. Θέλουμε ως Asteras AKTOR να επαναλάβουμε την περσινή μας πορεία και διεκδικήσουμε το κάτι παραπάνω, έχοντας τον κόσμο στο πλευρό μας, καθώς ζήσαμε μοναδικές στιγμές στα ημιτελικά με τον ΟΦΗ σε Τρίπολη και Ηράκλειο. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, δεν έχουμε δει τον Ολυμπιακό σε επίσημο παιχνίδι, αλλά από τα φιλικά δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και φέτος. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δοκιμάζονται στην Ευρώπη και έχουμε μια πρώτη εικόνα. Ο Άρης είναι ο... πρωταθλητής των μεταγραφών, όμως θα χρειαστεί χρόνο. Όλα θα κριθούν στο γήπεδο και όλα είναι ανοιχτά για κάθε θέση της βαθμολογίας. Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά και θα χρειαστεί χρόνος για να δούμε τις δυνατότητες κάθε αντιπάλου. Θεωρώ ότι τα ασφαλή δείγματα θα δοθούν μετά από 10 αγωνιστικές».

Το σχόλιο και η πρόβλεψη του συντάκτη

Με βάση το μεταγραφικό «παζάρι» και τις συνθήκες που επικρατούν στον Asteras Aktor θεωρώ ότι μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους του. Σίγουρα, θα δώσει «μάχη» για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο», όμως στο Κύπελλο δεν χωρούν προβλέψεις, ειδικά από την στιγμή που δεν έχει βγει το πρόγραμμα της League Phase. Θα χρειαστεί και τύχη. Στα φιλικά έδειξε ότι επιθετικά θα βρίσκει το γκολ. Ποντάρει στην κίνηση χωρίς την μπάλα, ενώ οι «πτέρυγες» θα είναι ένα βασικό ατού. Ο Εμμανουηλίδης μπήκε από νωρίς στην εξίσωση, ενώ ο Σιλά είναι ένα επιθετικό μπακ. Η άφιξη του Τσίκο θα «νοικοκυρέψει» τον άξονα, ενώ στην άμυνα θα πρέπει να περιοριστούν τα αβίαστα λάθη. Πάντα, με τον κόσμο πλάι του!