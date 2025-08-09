Αστέρας Aktor: Πήρε Χαραλαμπόγλου από την Ουτρέχτη

Ενίσχυση στη γραμμή κρούσης για τον Αστέρα Aktor, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού Γιώργου Χαραλαμπόγλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ποδοσφαιριστής, Γιώργος Χαραλαμπόγλου εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR με μεταγραφή από την ολλανδική ομάδα, FC Utrecht. Ο Χαραλαμπόγλου γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2004 στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης και αγωνίζεται ως επιθετικός. Έχει κάνει διεθνή καριέρα, ξεκινώντας από τις Ακαδημίες της ιταλικής Fiorentina, αγωνιζόμενος στην U17 και U18 του συλλόγου, με την οποία είχε 5 γκολ σε 20 συμμετοχές. Έχει αγωνιστεί στα Τμήματα Υποδομής του Ολυμπιακού, με συνολικά 38 συμμετοχές και 28 γκολ, αλλά και στην Β' Ομάδα του συλλόγου. Την περσινή σεζόν ήταν στην Ολλανδία και στην FC Utrecht, αγωνιζόμενος στην Β' Ομάδα του συλλόγου Jong FC Utrecht, με 31 συμμετοχές και 5 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.

ΔΗΛΩΣΗ

"Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα του ΑΣΤΕΡΑ. Ευχαριστώ τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη. Θα δουλέψω σκληρά και με αφοσίωση για να πετύχουμε τους στόχους μας και να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας. Δεν είναι ώρα για λόγια αλλά για πολλή δουλειά".