Παντελίδης: «Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος από την εικόνα των παιδιών»

Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη μετά το φιλικό απέναντι στον Άρη

Όλα όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός μετά την φιλική ήττα της ομάδας του απέναντι στον Άρη.

Αναλυτικά:

«Με την εικόνα που είχε το ματς είναι για πολλά συμπεράσματα, εμείς επειδή έχουμε δύο δύσκολα παιχνίδια στην αρχή του πρωταθλήματος οπότε δώσαμε βάση στην άμυνα μας. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κακές επαφές με την μπάλα δεν την κρατήσαμε καθόλου και πρέπει να το λύσουμε, πρέπει να ρισκάρουμε παραπάνω, και από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο που βρίσκαμε χώρους δεν ήμασταν καλά αμυντικά, αυτό βέβαια συνέβη μετά από πολλές αλλαγές που μπορεί να αποσυντονίσει μία ομάδα. Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος από την εικόνα των παιδιών».

