Ολυμπιακός: Έτοιμος και... διψασμένος για το repeat

Η νέα σεζόν στην Stoiximan Super League εκκινεί σήμερα (23/8, 20:00) για τον Ολυμπιακό κόντρα στον ASTERA AKTOR και το SDNA αναλύει το φετινό «αφήγημα» των Πειραιωτών στο... δρόμο για το 49ο πρωτάθλημα. Γράφει ο Γιάννης Παπουτσής...

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν μια εξαιρετική σεζόν πέρσι σε Ελλάδα και Ευρώπη, κατακτώντας το νταμπλ και φτάνοντας μέχρι τις 16 καλύτερες ομάδες στο Europa League στην ιστορική χρόνια της συμπλήρωσης των 100 ετών του συλλόγου. Μια σεζόν που ο Ολυμπιακός έδειξε την ανωτερότητα του απέναντι στις υπόλοιπες ομάδες, κερδίζοντας με το... σπαθί του το 48ο πρωτάθλημα και το 29ο Κύπελλο της ιστορίας του. Με τις ίδιες βλέψεις, τα ίδια όνειρα και την ίδια όρεξη, άπαντες στο «ερυθρόλευκο στρατόπεδο» ετοιμάζονται για την εκκίνηση της νέας αγωνιστικής περιόδου απέναντι στον ASTERA AKTOR με στόχο το θετικό ξεκίνημα στη σεζόν. Εξάλλου, το να αγωνίζεσαι στον Ολυμπιακό έχει πολλές απαιτήσεις και πίεση, ενώ ο πρωταθλητισμός είναι... μονόδρομος.

Ανεξάντλητη ποιότητα από τη μέση και μπροστά...



Ο Ολυμπιακός διαθέτει μεγάλη ποιότητα σε όλες τις γραμμές του. Από το τέρμα ως την κορυφή της επίθεσης ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διαχειρίζεται ένα γεμάτο ρόστερ με δύο, αλλά και τρεις πολλές φορές επιλογές για την ίδια θέση. Διαχρονικά οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν τρομερή ποιότητα στην επίθεση τους και κυρίως στην θέση του στράικερ εκεί όπου «δεσπόζει» ο Μαροκινός «εκτελεστής», Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Μετά το πρώτο μισό της περσινής χρονιάς και την κατακόρυφη αύξηση της απόδοσης του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Βάσκος τεχνικός έχει στην διάθεση του δύο ποιοτικότερα φορ που... ματώνουν τα δίχτυα με σχετική άνεση και ευκολία.

Η αμυντική γραμμή της ομάδας, επίσης, τη περσινή σεζόν τα πήγε εξαιρετικά, παρόλο που δοκιμάστηκαν αρκετά διαφορετικά πρόσωπα. Η «χημεία» και η αμυντική προσέγγιση της ομάδας έμεινε η ίδια και έτσι ο Μεντιλίμπαρ «θωράκισε» τα μετόπισθεν της ομάδας του, παρά την φυγή του Νταβίντ Κάρμο (αναμένεται αντικαταστάτης εντός των ημερών). Στους διακριθέντες της ιστορικής χρονιάς που μας πέρασε, δεν μπορούμε να μην συμπεριλάβουμε και τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος κατέβασε τα... ρολά στους αντιπάλους του ουκ ο λίγες φορές και δηλώνει πανέτοιμος για νέες διακρίσεις.

Το «τρωτό» σημείο του Ολυμπιακού

Τα τελευταία χρόνια οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν προβλήματα στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Μπρούνο στα μέσα της περσινής χρονιάς να προσφέρει σημαντικές βοήθειες. Το φετινό καλοκαίρι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έπαιξε για αρκετές ομάδες κυρίως από την Λατινική Αμερική, αλλά οι προτάσεις που ήρθαν στα γραφεία των ερυθρόλευκων, δεν ήταν ικανοποιητικές. Τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μέχρι το φινάλε των μεταγραφών, ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που ο Κώστας Τσιμίκας εμφανίζεται στα υπόψιν του Ολυμπιακού, σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ. Πάντως, μία «ένεση ποιότητας» στο αριστερό άκρο της άμυνας του την χρειάζεται ο Ολυμπιακός, ενόψει και της συμμετοχής του στην League Phase του Champions League. Ο Ορτέγκα κάνει τίμια προσπάθεια, αλλά επιθετικά υστερεί αρκετά, ενώ ο Μπρούνο περιορίζεται σε back up του ενόψει της νέας σεζόν.

Γέμισαν τα... ταμεία



Η ιστορική πώληση του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον έναντι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, γέμισε τα ταμεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε συνδυασμό και με τη συμμετοχή της ομάδας στο Champions League. Έτσι, οι ερυθρόλευκοι έχουν μια ελευθερία κινήσεων στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, πράγμα που φάνηκε από τα ποσά που δαπανήθηκαν για τις μεταγραφές. Γκάμπριελ Στρεφέτσα, Λορέντσο Σιπιόνι και Ντιέγκο Νασιμέντο κόστισαν περίπου 16 (!) εκατομμύρια ευρώ στους Πειραιώτες, που κινήθηκαν νεανικά, αλλά ποιοτικά το φετινό καλοκαίρι.

Φάκελος «ενίσχυση» στα εξτρέμ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας την απόκτηση του πολύπειρου Ρεμί Καμπέλα, στην πρώτη του μεταγραφική κίνηση αρκετά νωρίς στη σεζόν. Ο Γάλλος εξτρέμ αποτελεί μεγάλο «στοίχημα» για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις μεσοεπιθετικά και σε διαφορετικές θέσεις. Υψηλές απαιτήσεις υπάρχουν και για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ο οποίος αποκτήθηκε από την Κόμο μετά από προσωπικές ενέργειες του Βαγγέλη Μαρινάκη, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζεται για ένα από τα δύο βασικά εξτρέμ που θα τραβήξουν το... κουπί στην μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν που ξεκινά.

Το φετινό καλοκαίρι οι Πειραιώτες ψάχτηκαν με αρκετές περιπτώσεις πλάγιων επιθετικών. Δύο είναι όμως αυτές που ξεχώρισαν και απασχόλησαν περισσότερο τους ανθρώπους της ομάδας. Η πρώτη... ακούει στο όνομα του Κάρλος Βιθέντε της Αλαβές, ο οποίος αποτελούσε προσωπική επιλογή του Μεντιλίμπαρ. Οι προτάσεις των νταμπλούχων Ελλάδας δεν έπεισαν την ισπανική ομάδα, με αποτέλεσμα η περίπτωση του να μην προχωρήσει. Στη συνέχεια το όνομα του Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ είναι αυτό που απασχολεί μέχρι και σήμερα τον Ολυμπιακό, ενώ φέρεται να έχει καταθέσει ακόμη μια σημαντική πρόταση στην ομάδα της Αργεντινής για την απόκτηση του. Ο νεαρός εξτρέμ από την χώρα της Λατινικής Αμερικής είναι θετικός στην μετακίνηση του στην Ελλάδα και τις επόμενες ημέρες αναμένεται η οριστική κατάληξη της υπόθεσης.

Τελευταίο και καλύτερο αφήσαμε τον Σταυρό Πνευμονίδη, ο οποίος αποτέλεσε τον MVP της φετινής προετοιμασίας του Ολυμπιακού, έχοντας τρομερή παρουσία στα φιλικά της ομάδας. Ο νεαρός εξτρέμ από την Καστοριά έδειξε μεγάλη ωριμότητα, αυτοπεποίθηση και ποδοσφαιρικό θράσος και κέρδισε τον προπονητή του σχετικά με την άνοδο του στην πρώτη ομάδα του συλλόγου. Το μέλλον του ανήκει δικαιωματικά και ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να υπολογίζει σε ακόμη έναν ποιοτικό (και Έλληνα) πλάγιο επιθετικό για τη νέα σεζόν.

Ο «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ» Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Βάσκο προπονητή του Ολυμπιακού. Ταπεινός, σεμνός και δουλευταράς. Ένας Κύριος με το "Κ" κεφαλαίο. Δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα σε κανέναν για το παραμικρό, εδώ και ενάμιση χρόνο που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκό και νταμπλ στην τροπαιοθήκη της πειραϊκής ομάδας με εξαιρετικό ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Δίκαια θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Με την ίδια προσέγγιση και όρεξη για δουλειά ετοίμασε την ομάδα του και για τη σεζόν που εκκινεί, με στόχο φυσικά το νταμπλ και μια καλή πορεία στην Ευρώπη.

Το σήμα κατατεθέν του; Το πρέσινγκ ψηλά στην αντίπαλη άμυνα, κάτι που δουλεύτηκε ακόμη περισσότερο στη φετινή προετοιμασία, ενώ αρκετά γκολ της ομάδας του στα φιλικά ήρθαν από την πίεση ψηλά στα αντίπαλα καρέ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήρθε ως άγνωστος στον Πειραιά τον Φλεβάρη του 2024 και κατάφερε να γίνει... σύνθημα στα χείλη των φιλάθλων του Ολυμπιακού και ένα από τα ποιο αγαπητά πρόσωπα του συλλόγου. Ο Ισπανός τεχνικός εμπνέει σιγουριά στην άκρη του πάγκου της ομάδας, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς στα αποδυτήρια της ομάδας, έχοντας τον απόλυτο σεβασμό των ποδοσφαιριστών του.



Το αφήγημα...

Ο φετινός Ολυμπιακός έχει «χτιστεί» για να το... πιάσει από εκεί που το άφησε. Τι εννοούμε με αυτό; Μα φυσικά νταμπλ, Σούπερ Καπ και μια καλή παρουσία στην League Phase του Cahmpions League. Μετά από αρκετά χρόνια οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και ήδη οι φίλοι της ομάδας ανυπομονούν να ζήσουν ξανά μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Στα φιλικά της προετοιμασίας της ομάδας ο απολογισμός ήταν άκρως θετικός με 6 νίκες, μια ισοπαλία και δύο ήττες (κόντρα σε Νάπολι και Ίντερ) σε συνολικά 9 παιχνίδια, παίζοντας όμορφο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Για ακόμη μια σεζόν ο Μεντιλίμπαρ θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με τους Πνευμονίδη, Λιατσικούρα, Καλογερόπουλο, αλλά και Μουζακίτη να αναμένεται να έχουν σημαντικό ρόλο μέσα στη χρόνο. Ο πήχης έχει ανέβει ακόμη υψηλότερα για τον Ολυμπιακό και οι προσδοκίες είναι μεγάλες ενόψει της σεζόν 2025-26.

Αντίπαλος του, ο κακός του εαυτός...

Ο Ολυμπιακός διαθέτει όλα τα εφόδια για να πραγματοποιήσει ακόμη μια επιτυχημένη σεζόν, όπως η περσινή. Με έναν προπονητή «εγγύηση» στην άκρη του πάγκου, με μια διοίκηση που του δίνει ότι χρειάζεται για να πετύχει τους στόχους τους, με ένα ποιοτικό ρόστερ και φυσικά με τον «πύρινο» του κόσμο, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει για ακόμη μια σεζόν. Αντίπαλος του; Ο κακός του εαυτός και η αντίδραση που θα βγάλει στα πιθανά σκαμπανεβάσματα που θα έχει μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Η διάρκεια και η συνέπεια της ομάδας θα καθορίσουν το μέλλον της...



Άποψη...

Οι άλλοι τρεις διεκδικητές του τίτλου, ναι μεν έχουν ενισχυθεί σημαντικά φέτος και θα προσπαθήσουν να «χτυπήσουν» τον Ολυμπιακό, αλλά εφόσον οι ποδοσφαιριστές του είναι σταθεροί και πιστοί στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ, τότε δεν έχει να φοβάται τίποτα και κανέναν στο δρόμο για το 49ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Οι Πειραιώτες και μπορούν και ξέρουν τον τρόπο για να έρθουν οι επιτυχίες στο Λιμάνι και κατά τη ταπεινή μου άποψη, ο Ολυμπιακός δίκαια θεωρείται ως το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του νταμπλ και τη νέα σεζόν. Το ταξίδι... ξεκινά σήμερα με σέντρα στις 20:00 στο Φάληρο κοντά στους «μαχητικούς» Αρκάδες που έκοψαν πέρσι βαθμούς από τους «ερυθρόλευκους».