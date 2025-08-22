Άρης: Στην Τουρκία για εξετάσεις και υπογραφές ο Κουέστα

Ο 34χρονος πορτιέρο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αντάλιασπορ και να αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη έπειτα από επτά χρόνια.

Τέλος εποχής για τον Χουλιάν Κουέστα στον Άρη.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας έπειτα από επτά διαδοχικά χρόνια και 224 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις σύμφωνα με το transfermarkt αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν για την ομάδα της συμπρωτεύουσας.

Ο νέος σταθμός της καριέρας του θα είναι η Αντάλιασπορ στην Τουρκία.

Ο τουρκικός σύλλογος έδωσε τα χέρια με τον Άρη και ο Ισπανός πορτιέρο αφού αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε, εντός της ημέρας θα ταξιδέψει στην Τουρκία για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το διετές κλειστό συμβόλαιο συνεργασίας που του πρόσφερε η Αντάλιασπορ. Σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό ποσό ξεπερνά τις 900.000 ευρώ.