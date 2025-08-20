Ο Χρήστος Τζόλης μοίρασε δύο ασίστ στα πρώτα λεπτά και βοήθησε την Κλαμπ Μπριζ να επικρατήσει με 3-1 (3’ Βερμάν, 7’ Σπίλερς, 20’ Μέχελε - 50’ Ντανίλο) στη Γλασκώβη επί της Ρέιντζερς, η οποία πάλεψε να ξυπνήσει στο δεύτερο μέρος αλλά δεν απέφυγε την ήττα.
Η Καραμπάγκ πήρε τη νίκη με 3-1 (50’ Γιάνκοβιτς, 67’ Μεντίνα, 85’ Κουρμπανλί - 29’ Βάργκα) επί της Φερεντσβάρος με ανατροπή και είναι κοντά στη μεγάλη επιστροφή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Το πρόγραμμα των playoffs
Τρίτη (19/08)
Ερυθρός Αστέρας-Πάφος 1-2
Φερεντσβάρος-Καραμπάγκ 1-3
Ρέιντζερς-Κλαμπ Μπριζ 1-3
Τετάρτη (20/08)
Μπόντο/Γκλιμτ-Στουρμ Γκρατς (22:00)
Βασιλεία-Κοπεγχάγη (22:00)
Φενέρμπαχτσε-Μπενφίκα (22:00)
Σέλτικ-Καϊράτ (22:00)