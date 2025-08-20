Μια οδυνηρή ήττα με 3-1 γνώρισε η Ρέιντζερς στην έδρα της από την Κλαμπ Μπριζ, και είναι με το ένα πόδι εκτός Champions League.

Ο Χρήστος Τζόλης μοίρασε δύο ασίστ στα πρώτα λεπτά και βοήθησε την Κλαμπ Μπριζ να επικρατήσει με 3-1 (3’ Βερμάν, 7’ Σπίλερς, 20’ Μέχελε - 50’ Ντανίλο) στη Γλασκώβη επί της Ρέιντζερς, η οποία πάλεψε να ξυπνήσει στο δεύτερο μέρος αλλά δεν απέφυγε την ήττα.

Η Καραμπάγκ πήρε τη νίκη με 3-1 (50’ Γιάνκοβιτς, 67’ Μεντίνα, 85’ Κουρμπανλί - 29’ Βάργκα) επί της Φερεντσβάρος με ανατροπή και είναι κοντά στη μεγάλη επιστροφή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το πρόγραμμα των playoffs

Τρίτη (19/08)

Ερυθρός Αστέρας-Πάφος 1-2

Φερεντσβάρος-Καραμπάγκ 1-3

Ρέιντζερς-Κλαμπ Μπριζ 1-3

Τετάρτη (20/08)

Μπόντο/Γκλιμτ-Στουρμ Γκρατς (22:00)

Βασιλεία-Κοπεγχάγη (22:00)

Φενέρμπαχτσε-Μπενφίκα (22:00)

Σέλτικ-Καϊράτ (22:00)