Παρά τη διαφορά μίας κατηγορίας, η «ΑΣΑ» κοίταξε στα... μάτια την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο που πήρε την πρόκριση στη League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μέσω της ψυχοφθόρας «ρωσικής ρουλέτας»! Παράπονα από τη διαιτησία έχουν σε δυο περιπτώσεις οι Καρδιτσιώτες.

Με τον κόσμο στο πλευρό της, η Αναγέννηση Καρδίτσας «ζόρισε» την Κηφισιά και στο 39' ο Ζυγκερίδης εκμεταλλεύτηκε το λάθος και πλάσαρε τον Ξενόπουλο για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σεμπαστιάν Λέτο άλλαξε τα πλάνα του και στο 79' ο Μάναλης κέρδισε πέναλτι από τον Γιαξή, το οποίο αξιοποίησε ο Τετέι για το «ανακουφιστικό» 1-1.

Η απόφαση του διαιτητή Κόκκινου έφερε μια προσωρινή «έκρηξη» στους γηπεδούχους που υποστήριξαν ότι δεν υπήρξε επαφή για να δοθεί η εσχάτη των ποινών, ενώ στο 90' ο Νότας σκόραρε με «ριμπάουντ», όμως υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ. Αυτή ήταν η δεύτερη περίπτωση που έφερε τα έντονα παράπονα των παικτών της Καρδίτσας.

Στη διαδικασία των πέναλτι η Κηφισιά επικράτησε με 3-2 της Αναγέννησης. «Κέρβεροι» Θεοδωρόπουλος και Ξενόπουλος, «μοιραίος» ο Ανδρέου, «ήρωας» ο Τετέι:

Μουστακόπουλος (1-0)

Μάναλης (1-1)

Νοικοκυράκης (2-1)

Ρουμπέν Πέρεθ (Θεοδωρόπουλος)

Νικολιάς (Ξενόπουλος)

Χουχούμης (2-2)

Μπούσης (Ξενόπουλος)

Εσκιβέλ (Θεοδωρόπουλος)

Ανδρέου (δοκάρι)

Τετέι (2-3)

ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τίμος Καβακάς): Θεοδωρόπουλος, Πεταυράκης, Μανουσάκης (60' Νότας), Μουστακόπουλος, Ζυγκερίδης (60' Μπάλλας), Μπούσης, Νινίκας (60' Λεωνιδόπουλος), Νοικοκυράκης, Στίκας, Γιαξής, Τίντε.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν (72' Τζίμας), Χουχούμης, Σόουζα, Πόκορνι, Ντίας (46' Εσκιβέλ), Βιγιαφάνιες (46' Ρουμπέν Πέρεθ), Πόμπο (60' Μάναλης), Πατήρας, Ζέρσον (46' Αντονίσε), Τετέι.