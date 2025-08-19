Με τον κόσμο στο πλευρό της, η Αναγέννηση Καρδίτσας «ζόρισε» την Κηφισιά και στο 39' ο Ζυγκερίδης εκμεταλλεύτηκε το λάθος και πλάσαρε τον Ξενόπουλο για το 1-0.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σεμπαστιάν Λέτο άλλαξε τα πλάνα του και στο 79' ο Μάναλης κέρδισε πέναλτι από τον Γιαξή, το οποίο αξιοποίησε ο Τετέι για το «ανακουφιστικό» 1-1.
Η απόφαση του διαιτητή Κόκκινου έφερε μια προσωρινή «έκρηξη» στους γηπεδούχους που υποστήριξαν ότι δεν υπήρξε επαφή για να δοθεί η εσχάτη των ποινών, ενώ στο 90' ο Νότας σκόραρε με «ριμπάουντ», όμως υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ. Αυτή ήταν η δεύτερη περίπτωση που έφερε τα έντονα παράπονα των παικτών της Καρδίτσας.
Στη διαδικασία των πέναλτι η Κηφισιά επικράτησε με 3-2 της Αναγέννησης. «Κέρβεροι» Θεοδωρόπουλος και Ξενόπουλος, «μοιραίος» ο Ανδρέου, «ήρωας» ο Τετέι:
Μουστακόπουλος (1-0)
Μάναλης (1-1)
Νοικοκυράκης (2-1)
Ρουμπέν Πέρεθ (Θεοδωρόπουλος)
Νικολιάς (Ξενόπουλος)
Χουχούμης (2-2)
Μπούσης (Ξενόπουλος)
Εσκιβέλ (Θεοδωρόπουλος)
Ανδρέου (δοκάρι)
Τετέι (2-3)
ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τίμος Καβακάς): Θεοδωρόπουλος, Πεταυράκης, Μανουσάκης (60' Νότας), Μουστακόπουλος, Ζυγκερίδης (60' Μπάλλας), Μπούσης, Νινίκας (60' Λεωνιδόπουλος), Νοικοκυράκης, Στίκας, Γιαξής, Τίντε.
ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν (72' Τζίμας), Χουχούμης, Σόουζα, Πόκορνι, Ντίας (46' Εσκιβέλ), Βιγιαφάνιες (46' Ρουμπέν Πέρεθ), Πόμπο (60' Μάναλης), Πατήρας, Ζέρσον (46' Αντονίσε), Τετέι.