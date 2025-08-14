Η αστυνομία της Αυστρίας καλωσορίζει τους φίλους του ΠΑΟΚ! (pic)

Σε μια πρωτότυπη κίνηση, ένδειξη καλής φιλοξενίας, η αστυνομία της Αυστρίας καλωσορίζει τους φίλους του ΠΑΟΚ στο Κλάγκενφουρτ!

Αποστολή στην Αυστρία

Η αστυνομία της Καρινθίας είναι σε ετοιμότητα, προχωρώντας μάλιστα σε μία «όμορφη» κίνηση προς τους φίλους του Δικεφάλου που ταξίδεψαν στο Κλάγκενφουρτ, τους οποίους καλωσόρισε.

Όπως ανέφεραν τα τοπικά Μέσα, στις κερκίδες του γηπέδου αναμένεται να βρεθούν περίπου 1.000 Έλληνες για να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Μάλιστα, από χθες (13/8) οι τοπικές αρχές τοποθέτησαν διευκρινιστικές πινακίδες στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, για το σημείο που πρέπει να σταθμεύσουν τα λεωφορεία των «ασπρόμαυρων».