Με ειδικό πρόγραμμα στις διακοπές ο Μπαπέ

Αν και η περασμένη σεζόν δεν άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Κιλιάν Μπαπέ, λόγω της όχι και τόσο καλής φυσικής του κατάστασης, ο 26χρονος Γάλλος επιθετικός έχει προετοιμασθεί ιδανικά για την νέα αγωνιστική περίοδο και φαίνεται να βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα της καριέρας του.

Ο Γάλλος διεθνής (90 συμμετοχές, 50 γκολ) ακολούθησε ένα ειδικό πρόγραμμα κατά την διάρκεια των τριών εβδομάδων που έκανε διακοπές, καθώς σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα « L'Équipe», το επιτελείο της Ρεάλ, συμβούλευσε τον Μπαπέ ν'... αποσυνδεθεί εντελώς από το ποδόσφαιρο, κατά την διάρκεια των πρώτων δέκα ημερών, τις οποίες πέρασε στην Μαρμπέγια της Ανδαλουσίας με τον αδελφό του, Ιθαν.

Οι επόμενες δέκα ημέρες αφιερώθηκαν σε εξατομικευμένη προπόνηση δύναμης, σε συνδυασμό με ασκήσεις τρεξίματος, όλες για μιάμιση ώρα σε καθημερινή βάση. Οι σωματικές εξετάσεις κατά την επιστροφή του Γάλλου παγκόσμιου πρωταθλητή, έδειξαν ότι ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ήδη σε καλή φόρμα για ν' αρχίσει την πολύ σύντομη προετοιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά την νίκη με 4-1 επί της Λεγκανές στο προπονητικό κέντρο Βαλντεμπέμπας, οι «μερένχες» θα δώσουν τον τελευταίο φιλικό αγώνα στην Αυστρία εναντίον της WSG Τιρόλ, ενώ η νέα σεζόν θ΄αρχίσει με την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Οσασούνα στις 19 Αυγούστου.