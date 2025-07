Η θερμοκρασία ανεβαίνει και οι Φήμες προσφέρουν… καύσιμη ύλη.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Η Μπολόνια έχει πάρει απόφαση να ασχοληθεί σοβαρά με τον Λορέντσο Πιρόλα και να βγάλει αρκετά χρήματα από τα ταμεία της για τον κάνει δικό της. Οι «ροσομπλού» εμφανίζονται αποφασισμένοι να καταθέσουν πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ! Ο Πιρόλα, όμως, δεν το συζητάει να φύγει. Στο ίδιο μήκος κυμαίνεται και ο Ολυμπιακός που δεν θέλει με τίποτα να τον χάσει. (ΦΩΣ)

*Για τον Ρούμπεν Βέζο αναμένεται να έρθει πρόταση από το εξωτερικό σύντομα για να αναχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Δεν προβλέπεται να φύγει άμεσα από την Ολλανδία. Το πιθανότερο σενάριο είναι να βγάλει κανονικά το πρώτο στάδιο έως την επόμενη Κυριακή. Δεν αποκλείεται όμως να μην ακολουθήσει την αποστολή στο β’ στάδιο που θα ξαναβρεθεί στο Σίνταμ. Κάτι ακούγεται για Τουρκία και Πορτογαλία… (ΦΩΣ)

*Έντονη είναι η φημολογία στους κόλπους του Άρη ότι θα υπάρξει διοικητική ενίσχυση και στην ΠΑΕ. Τις σχετικές επαφές λέγεται πως κάνει η Ειρήνη Καρυπίδη. Ίδωμεν. (LIVE SPORT)

*Από τη στιγμή που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, ο Σαμάτα ψάχνει και δεν βρίσκει ομάδα να συνεχίσει. Ακόμη και το σάιτ της UEFA επιστρατεύτηκε, γράφοντας πόσο σπουδαίος παίκτης είναι. Για να δούμε τι θα αποδώσει η… καμπάνια. (LIVE SPORT)

*Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζολάκης απασχολεί τη Νάπολι, η οποία φέρεται να βολιδοσκόπησε τις προθέσεις του Ολυμπιακού, που ήταν αρνητικός στην πώληση του νεαρού διεθνούς τερματοφύλακα. (LIVE SPORT)

*Κουίζ: σε ποια σουπερλιγκάτη ΠΑΕ επιδιώκουν μια… περήφανη πώληση και δεν τους βγαίνει το φετινό καλοκαίρι; (ΩΡΑ)

*Ο Σίμος Μήτογλου έλαβε μήνυμα αποχώρησης από την ΑΕΚ και βρίσκεται σε αναζήτηση νέου κλαμπ. Σε πρώτο χρόνο στρέφει τις κεραίες του προς τη γειτονική Τουρκία, απ' όπου είχε υπάρξει ενδιαφέρον στο πρόσφατο παρελθόν. By the way, ο 25χρονος στόπερ δεν... ψήνεται στην ιδέα μεταγραφής σε ένα από τα κλαμπ που κινούνται στη β' ταχύτητα της Super League κι ερίζουν για την απόκτησή του. (FORZA)

*Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση στον Ατρόμητο από τον Αγγλοαλγερινό επιχειρηματία Γιαχία Χασίν. Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής δεν έδωσε... σημεία ζωής κι όπως όλα δείχνουν -πλην θεαματικής ανατροπής- ο Γιώργος Σπανός βάζει το όνομά του στο αρχείο. (FORZA)