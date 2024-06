Στη σκιά της ακροδεξιάς απειλής: Μια ποδοσφαιρική γιορτή σε μια «ραγισμένη» Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αρχίζει σήμερα στη Γερμανία μόλις μερικές ημέρες μετά την διεξαγωγή των Ευροεκλογών που επιβεβαίωσαν την συνεχή, ανησυχητική άνοδο της ακροδεξιάς στις κοινωνίες της «γηραιάς ηπείρου».

Τα αποτελέσματα στις κάλπες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσαν τις γκρίζες προβλέψεις για σημαντική ακροδεξιά στροφή του εκλογικού σώματος. Τα ακροδεξιά κόμματα σημείωσαν σημαντικά κέρδη σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας μάλιστα ισχυρή επίδειξη στη Γερμανία και στη Γαλλία.

Η ακροδεξιά σημείωσε αδιαμφισβήτητα άνοδο στις πρόσφατες ευρωεκλογές, με τον Εθνικό Συναγερμό να κυριαρχεί στη Γαλλία, όπως και το FPO στην Αυστρία. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρέθηκε στη δεύτερη θέση, μπροστά από τους Σοσιαλδημοκράτες του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς.

Ωστόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κόμματα της άκρας δεξιάς παραμένουν διαιρεμένα σε δύο ομάδες. Στη μία πλευρά βρίσκεται η ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία γύρω από το κόμμα της Μαρίν Λεπέν από το οποίο πρόσφατα αποκλείστηκε το AfD λόγω των σκανδάλων που το συγκλόνισαν. Από την άλλη είναι οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές γύρω από το πολωνικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), το οποίο έχασε από το φιλοευρωπαϊκό κόμμα του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, και τα Αδέλφια της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι που ενισχύθηκαν.

Οι περισσότεροι ειδικοί δεν θεωρούν πιθανή τη συνεργασία των ακροδεξιών κομμάτων, κάτι που θα τους επέτρεπε να αποκτήσουν μεγαλύτερο βάρος στην ευρωβουλή. Για παράδειγμα, το πολωνικό PiS δεν θα δεχθεί ποτέ να συνεργαστεί με τον Εθνικό Συναγερμό, σημειώνουν αναλυτές, εκτιμώντας, επίσης, ότι είναι πολύ πιθανό τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα να εξακολουθήσουν να διατηρούν ένα διαχωριστικό τείχος γύρω το AfD.

Σε μία ήπειρο που υπερηφανευόταν ότι έχει «θάψει» τα φαντάσματα του Χίτλερ, του Μουσολίνι και του Φράνκο, η επανεμφάνιση της άκρας δεξιάς ως πολιτικής δύναμης προκαλεί σοκ.

Και μόλις μερικές ημέρες μετά τις αποφάσεις των Ευρωπαίων πολιτών αρχίζει μια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση με στόχο να ενώσει και όχι να χωρίσει. Όχι, βέβαια, ότι το ποδόσφαιρο έδειχνε πάντα τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τουλάχιστον σε πλείστες περιπτώσεις ήταν οι παίκτες αυτοί που στάθηκαν απέναντι σε διχαστικές πολιτικές προτάσσοντας την ενότητα.

Στα γήπεδα της Γερμανίας θα παραταχθούν ομάδες που περιλαμβάνουν παιδιά και εγγόνια μεταναστών, όπως ο Γάλλος Κιλιάν Μπαπέ και οι Ισπανοί Λαμίν Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς, για παράδειγμα. Το ποδόσφαιρο, χωρίς να έχει απόλυτα απαλλαγεί από παλιές μάστιγες, έχει πάντα μια αποστολή, και δεν είναι μόνο η νίκη. Είναι να δείξει πώς η μπάλα ταξιδεύει καλύτερα αν βρει γέφυρες. Όπως οι ιδέες. Όπως η Ευρώπη.

Ίσως, βέβαια, να είναι απλά αυτή μια αυταπάτη. Ίσως είναι λανθασμένη αντίληψη ότι τα μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα μπορούν να δημιουργήσουν με κάποιο τρόπο την ειρήνη και την ενότητα.

Όταν η Γαλλία κέρδισε το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο, το 1998, ο Ζαν Μαρί λε Πεν, ιδρυτής του Εθνικού Μετώπου, ντρεπόταν για την ομάδα της οποίας ηγήθηκε ο Ζινεντίν Ζιντάν λόγω της πλειοψηφικής παρουσίας παικτών από το Μαγκρέμπ και την υποσαχάρια Αφρική. Το πολυφυλετικό προφίλ των «τρικολόρ» δεν έχει αλλάξει, με επικεφαλής τώρα τον Μπαπέ, του οποίου ο πατέρας είναι Καμερουνέζος και η μητέρα του Αλγερινή. Και θυμηθείτε τι έγινε στην Αγγλία το ξημέρωμα της 12ης Ιουλίου 2021 με «ξέρασμα» ρατσιστικού μίσους προς τους μαύρους παίκτες που είχαν χάσει πέναλτι στο Γουέμπλεϊ…

Και προ ημερών, σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε 1.304 συμμετέχοντες από το γερμανικό ινστιτούτο Sport-Inside περίπου το 21% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα προτιμούσε να έπαιζαν στην εθνική Γερμανίας περισσότεροι… λευκοί παίκτες. Η έρευνα που σχετίζεται με την παρουσία μεταναστών στην εθνική ομάδα της Γερμανίας διενεργήθηκε στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα ARD «Unity and Justice and Diversity». Το 21% των ερωτηθέντων είπε πως θέλει λιγότερους μαύρους παίκτες στην εθνική ομάδα, με το 45% αυτού του 21% να είναι ψηφοφόροι του ακροδεξιού κόμματος AfD. Πλην των μαύρων, πάντως, θέμα υπάρχει και με τον αρχηγό Ιλκάι Γκουντογκάν, ο οποίος έχει τουρκικές ρίζες. Το 17%, λοιπόν, όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα χαρακτήρισαν «ντροπιαστικό» το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος παίκτης έχει το περιβραχιόνιο της εθνικής Γερμανίας…

Η κληρονομιά του Λεπέν οδήγησε την κόρη του Μαρίν σε μια ιστορική νίκη στις ευρωεκλογές της περασμένης Κυριακής. Η Γαλλία δεν είναι η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν ούτε η Πολωνία που αλλάζει. Είναι η καρδιά του ευρωπαϊσμού, μαζί με τη Γερμανία, όπου οι ριζοσπάστες και οι ευρωσκεπτικιστές της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) κατέλαβαν τη δεύτερη θέση.

Και, βέβαια, η παρουσία των εθνικιστών και των ευρωσκεπτικιστών είναι επικίνδυνη, ειδικά σε ένα τουρνουά εθνικών ομάδων, όπως αυτό που αρχίζει απόψε στο Μόναχο, με το φόβο αναβίωσης βίαιων οπαδικών ομάδων στην καρδιά της «γηραιάς ηπείρου».

Η UEFA αποτελείται από 55 εθνικές ομοσπονδίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 χώρες. Η ποδοσφαιρική Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από την πολιτική και αυτό απαιτεί διαφορετικές διπλωματικές ισορροπίες. Ωστόσο, ο συντονισμός αυξάνεται, ιδίως όσον αφορά τις μεγάλες διεθνείς εντάσεις ή συγκρούσεις, όπως συμβαίνει σήμερα με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα. Η UEFA

Απέκλεισε τη Ρωσία από τις προκριματικές φάσεις, παράλληλα με τις αποφάσεις των δυτικών χωρών, αλλά διατηρεί το Ισραήλ, με τον ίδιο τρόπο που οι μεγάλες δυνάμεις της ηπείρου δεν έχουν αποσύρει τους πρεσβευτές τους από το Τελ Αβίβ.

Έτσι κι αλλιώς, η πολιτική είναι μέρος της κληρονομιάς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μιας διοργάνωσης που σφυρηλατήθηκε γύρω από την ευρύτερη ανάγκη για μεταπολεμική ευρωπαϊκή σταθερότητα, αναδεικνύοντας το ποδόσφαιρο ως έναν βραχίονα των διεθνών σχέσεων. Στην πρώτη έκδοσή του το 1960 επικράτησε η Σοβιετική Ένωση με τη φασιστική Ισπανία να αρνείται να ταξιδέψει σε μια κομμουνιστική χώρα. Το EURO του 1988, το τελευταίο στη Δυτική Γερμανία, εξακολουθεί να αισθάνεται άρρηκτα συνδεδεμένο με την περεστρόικα, την πτώση του τείχους, τον Μιχαϊλ Γκορμπατσόφ.

Τώρα έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη σκιά ενός χερσαίου πολέμου στο έδαφος της Ευρώπης, ,μόλις 650 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Γερμανίας. Πρόσφατα δέχθηκε επίθεση ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, ενώ ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα πρέπει να είναι «έτοιμη για πόλεμο» έως το 2029. Η Ευρώπη περιβάλλεται από ένταση.

«United In The Heart Of Europe» (Ενωμένοι στην καρδιά της Ευρώπης) είναι το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας για αυτή τη διοργάνωση θέλοντας να στείλει το μήνυμα ότι τελικά ίσως να είναι περισσότερα αυτά που ενώνουν τους Ευρωπαίους από αυτά που τους χωρίζουν.

Φαίνεται παράξενο ακόμη και να το λέμε, αλλά γνωρίζουμε ότι το ποδόσφαιρο (ή και ο αθλητισμός γενικότερα) δεν θα λύσει τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Δεν είναι και αποστολή του να κάνει. Αν μπορεί να ενώσει ή να διχάσει, αυτό φαίνεται κάθε φορά μέσα στα γήπεδα...

Τριπλή Προσφορά Χωρίς Κατάθεση Στο Pamestoixima.gr

Οι 24 εθνικές ομάδες γεμάτες πάθος και ταλέντο θα αγωνιστούν για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου. Ζεις την αγωνία και τον παλμό του EURO 2024 μέσα από το ανανεωμένο pamestoixima.gr, εκεί όπου σε περιμένουν μοναδικές προσφορές* και δώρα για να απολαύσεις κάθε έναν αγώνα της διοργάνωσης. Μπαίνεις στο pamestoixima.gr, διαλέγεις τις αγαπημένες σου ομάδες και αγορές για στοίχημα στο EURO και απολαμβάνεις κάθε αγώνα!



21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |