«Περιμένει τη βίζα του και ταξιδεύει για Θεσσαλονίκη και τον Άρη ο Ετέμπο»

Όπως διαβάσατε μέσα στο SDNA, οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του Πίτερ Ετέμπο από την Στόουκ, θέλοντας να ενισχύσουν σε ποιότητα τη μεσαία γραμμή τους, με τις συζητήσεις μάλιστα να οδεύουν ολοταχώς προς το deal.

Την ίδια ώρα Νιγηριανός δημοσιογράφος που εργάζεται στο BBC, τονίζει πως η συμφωνία των εμπλεκόμενων πλευρών είναι οριστική κι εκείνο που απομένει είναι ο Ετέμπο να πάρει στα χέρια του τη βίζα για να ταξιδέψει για τη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος ωστόσο κάνει λόγο για δανεισμό ενός έτους και όχι για αγορά, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Νιγηριανός μέσος Πίτερ Ετεμπό θα συνεχίσει στο κορυφαίο ελληνικό κλαμπ του Άρη από την Στόουκ Σίτι με δανεισμό ενός έτους. Όλες οι πλευρές συμφώνησαν την Τετάρτη και ο Ετέμπο περιμένει τη βίζα του για να ταξιδέψει για Θεσσαλονίκη».

Eagle on the move



Nigeria midfielder Oghenekaro Peter Etebo is joining Greek top club Aris from Stoke City on a season-long loan.



All parties agreed a deal on Wednesday & Etebo is waiting for his visa to fly out to Thessaloniki.



Injury blighted loan spell at Watford last term. pic.twitter.com/D6KdrJ3veF