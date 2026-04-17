Η Λάρισα φιλοξενεί το Achilleia International Tournament

Η Λάρισα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει ακόμα μια διεθνή διοργάνωση που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης.

Το Achilleia International Tournament διεξάγεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο κλειστό Γυμναστήριο Βαρέων Αθλημάτων στην Λάρισα και θα συγκεντρώσει σπουδαίους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες.

Συνολικά θα αγωνιστούν περισσότεροι από 125 αθλητές και αθλήτριες από εννέα χώρες και ο ανταγωνισμός αναμένεται πολύ μεγάλος.

Τα Achilleia έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια και ανήκει στο επίσημο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Το Σάββατο θα διεξαχθεί το στυλ της ελευθέρας και της γυναικείας Πάλης, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το στυλ της Ελληνορωμαϊκής.