Καλάθης στο SDNA: «Αν είχα 45% τρίποντο δεν θα έπαιζα στην Ευρώπη»

Το φετινό του καλοκαίρι θα είναι από τα πιο «γεμάτα» των τελευταίων χρόνων. Προτού καλά - καλά συνειδητοποιήσει όσα έγιναν σε μια γεμάτη σεζόν, που έμοιαζε με... τρενάκι του τρόμου σε κάποιες περιόδους της, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού φόρεσε ξανά τα μπασκετικά του και άρχισε την ατομική δουλειά. Βλέπετε, φέτος δεν υπάρχει τόσος χρόνος για διακοπές.

Ο Καλάθης βρίσκεται στις ΗΠΑ και όπως λέει: «απολαμβάνει το καλοκαίρι», όμως το μπάσκετ δεν έχει φύγει στιγμή από το μυαλό του. Πέραν των προπονήσεών του και της δουλειάς, που ρίχνει στο σουτ του (και αναλύει αργότερα στη συνέντευξη), ο 30χρονος παίκτης ετοιμάζεται για μια χρονιά που στην ουσία θα ξεκινήσει στις 19 Ιουλίου (!), για να τελειώσει με τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος τον Ιούνιο του 2020.

Γιατί από τόσο νωρίς; Ο κορυφαίος πλέι μέικερ της Euroleague αρχικά θα αγωνιστεί στο «The Basketball Tournament», το τουρνουά μπάσκετ με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο. Πρόκειται για μία διοργάνωση που γίνεται στις ΗΠΑ, κρατάει τρεις μέρες και οι αγώνες της μεταδίδονται από το «ESPN». Ο νικητής παίρνει 2 εκατομμύρια δολάρια και οι ομάδες απαρτίζονται από επαγγελματίες και ερασιτέχνες παίκτες. Ο Καλάθης στην προσπάθειά του να φτάσει στο βραβείο θα έχει δίπλα του γνώριμες φιγούρες από τα ευρωπαϊκά παρκέ: τον Μάικ Τζέιμς, τον Ματ Λοτζέσκι, τον Άαρον Ουάιτ, τον Μπράιαντ Ντάνστον και τον Κάιλ Χάινς.

Αμέσως μετά θα έρθει στην Αθήνα για την πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Ομάδας στις 24 Ιουλίου. Προετοιμασία με τη «γαλανόλευκη», Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κίνα και... καπάκι προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό του Αργύρη Πεδουλάκη και ξεκίνημα άλλης μίας απαιτητικής σεζόν με Euroleague, Basket League και Κύπελλο Ελλάδας.

Το SDNA, λοιπόν, βρήκε τον Καλάθη μεταξύ των λίγων ημερών ξεκούρασης, που του έχουν μείνει και των προπονήσεών του και μίλησε μαζί του για ώρα. Ο ηγέτης των νταμπλούχων Ελλάδας δεν θέλησε να κρυφτεί και απάντησε σε κάθε ερώτηση, χωρίς «ναι μεν, αλλά». Ήταν ειλικρινής, άμεσος. Είχε διάθεση να κάνει αυτοκριτική, ήθελε να βάλει στόχους, δεν πήγε σε διπλωματικές και κλισέ επιλογές.

Όπως θα διαπιστώσετε στις παρακάτω γραμμές, ο Έλληνας πλέι μέικερ πήρε την ευθύνη, στον βαθμό που του αναλογεί, για τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης και σχολίασε τα γεγονότα που ντρόπιασαν το ελληνικό μπάσκετ στο δεύτερο μισό της σεζόν 2018-2019 με τον Ολυμπιακό και τα «αιώνια» ντέρμπι.

Προχωρώντας στο «σήμερα» και το «αύριο», ανέλυσε τον «πράσινο» προγραμματισμό, υπογράμμισε πως ο Αργύρης Πεδουλάκης «πραγματικά ξέρει μπάσκετ» και εξήγησε μέχρι ποιο σημείο φτάνει η ανάμιξή του στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Ακόμα, απάντησε με ειλικρίνεια στο ζήτημα που δέχεται έντονη κριτική: τη συνέπειά του πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Επιπλέον, δεσμεύτηκε πως ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Final Four τα επόμενα χρόνια, έθεσε ως παράδειγμα το μοντέλο της Ζαλγκίρις και εξήγησε πώς λειτουργεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που βάζει την ομάδα πάνω από όλα.

Για το τέλος, ζητήσαμε από τον Καλάθη να διαλέξει ένα στοιχείο από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και ένα από τον Δημήτρη Διαμαντίδη, που θα τον βοηθούσαν να... εκτοξευτεί και η απάντησή του δεν ήταν αυτή που πολλοί θα περίμεναν.

Ήμουν ένας από τους λόγους που αποκλειστήκαμε από τη Ρεάλ

- Είναι προφανές πως η σεζόν έμοιαζε με τρενάκι του λούνα παρκ για τον Παναθηναϊκό. Ύστερα από όσα έγιναν, τι γεύση σου αφήνει στο τέλος;

«Κάπως ανάμεικτη. Τελειώσαμε δυνατά τη σεζόν, πήραμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Όμως, θα ήταν ωραίο να πηγαίναμε και στο Final Four. Κάναμε ένα καλό σερί στο φινάλε της χρονιάς, παίξαμε καλό μπάσκετ. Είχαμε την ευκαιρία μας. Ειδικά το πρώτο ματς στην Μαδρίτη, αν το είχαμε πάρει, ίσως ήταν διαφορετικά τα πράγματα».

- Όλα άλλαξαν με την έλευση του Ρικ Πιτίνο και για κάποιες εβδομάδες μοιάζατε ανίκητοι στην Euroleague. Όμως, μετά ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης και σας «σκούπισε». Ένιωσες απογοήτευση;

«Σίγουρα, μας πόνεσε. Όπως σου είπα, όταν επιστρέψαμε στο πρώτο παιχνίδι και παίξαμε καλό μπάσκετ, προηγηθήκαμε με +6 με 2'30'' να μένουν, πίστεψα ότι είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε το επόμενο βήμα, να πάρουμε άλλο ένα ή δύο παιχνίδια. Αν είχαμε πάρει το Game 1, θα νιώθαμε διαφορετικά».

- Νικ, δεν θέλω να το κάνω προσωπικό, όμως είσαι ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού. Για 7/8 δεκάλεπτα στα παιχνίδια της Μαδρίτης δεν μπορούσες να βρεις ρυθμό. Κατηγορείς τον εαυτό σου, ως ο ηγέτης της ομάδας;

«Έκανα μια πολύ κακή σειρά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δίχως αμφιβολία, θεωρώ πως ένας από τους μεγαλύτερους λόγους του αποκλεισμού ήταν το πώς έπαιξα. Αν έπαιζα καλύτερα σίγουρα θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Ήταν μια κακή στιγμή, μία περίοδος τριών αγώνων που δεν έδωσα αυτά που μπορώ. Ναι, μετά τη σειρά κοίταξα πίσω και ήμουν απογοητευμένος με τον εαυτό μου και το πώς έπαιξα».

Ντροπιαστικά για το ελληνικό μπάσκετ όσα έγιναν με τον Ολυμπιακό

- Προχωρώντας από τη σειρά με τη Ρεάλ, επιστρέψατε για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά δεν αγωνιστήκατε στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Πόσο περίεργο ήταν αυτό για εσάς;

«Ήταν περίεργο. Όμως, ήμασταν χαρούμενοι που παίξαμε και επιτέλους ξεκίνησαν οι αγώνες. Για εμάς δεν είχε σημασία ο αντίπαλος. Θέλαμε απλά να μπούμε στο παρκέ, να παίξουμε και να νικήσουμε. Αυτή ήταν η νοοτροπία μας».

- Παρεμπιπτόντως, ποια είναι η άποψή σου για την απόφαση του Ολυμπιακού να αποχωρήσει στο ημίχρονο του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας;

«Κοίτα, δεν θέλω να μιλήσω τόσο γι' αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκαναν. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να περιμένουν μέχρι το τέλος της σεζόν, αν είχαν κάποιο πρόβλημα, όποιο κι αν ήταν αυτό. Για εμένα, όσα έγιναν ήταν κατά κάποιον τρόπο ντροπιαστικά για το ελληνικό μπάσκετ. Για το ελληνικό μπάσκετ συνολικά, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δεν πιστεύω πως ήταν σωστό αυτό που έκαναν, που παράτησαν ένα παιχνίδι. Αν είχαν ένα πρόβλημα, μπορούσαν να περιμένουν μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν ξέρω εδώ και πόσα χρόνια υφίσταται επαγγελματικό ελληνικό μπάσκετ, αλλά νομίζω πως αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Δεν ήταν η σωστή στιγμή και το κατάλληλο μέρος για να το κάνουν αυτό, αν είχαν κάποιο πρόβλημα».

- Σέβομαι πως δεν θέλεις να επεκταθείς σε αυτό το θέμα και συνεχίζω με τις ερωτήσεις για την επόμενη χρονιά. Ο Ρικ Πιτίνο δεν θα επιστρέψει και ο Αργύρης Πεδουλάκης είναι ο νέος προπονητής. Μέσα στην προηγούμενη σεζόν ο κόουτς Πιτίνο είχε δηλώσει πολλές φορές πως η ομάδα δεν ήταν κατάλληλα δομημένη γύρω σου. Πόσο διαφορετική πιστεύεις πως θα είναι η επόμενη χρονιά με τον κόουτς Πεδουλάκη;

«Δεν ξέρω, δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις. Αν θέλει να έρθει ένας παίκτης στην ομάδα μου μιλάει και το συζητάμε. Για παράδειγμα, ξέρεις ότι είχα μια συνομιλία με τον Ταϊρίς Ράις. Χάρηκα που θα έρθει να παίξουμε μαζί, πιστεύω πως θα ταιριάξουμε. Ήταν μια εξαιρετική επιλογή για εμάς. Είναι σημαντικοί αυτοί οι παίκτες, που έχουν κατακτήσει την Euroleague και έχουν την εμπειρία από τον τίτλο. Όπως σου είπα, δεν φτιάχνω εγώ την ομάδα και δεν έχω καμία ανάμιξη, εκτός κι αν κάποιος παίκτης θέλει να με καλέσει για να ζητήσει την άποψή μου».

- Μιας και μιλάμε για την επόμενη σεζόν, έχεις κάποια ιστορία που να θυμάσαι με τον Αργύρη Πεδουλάκη; Ποιες είναι οι σκέψεις σου για εκείνον;

«Δεν μπορώ να θυμηθώ μία ιστορία, γιατί ήμουν μαζί του για περίπου μισή σεζόν. Αυτό που θυμάμαι είναι πως πραγματικά ξέρει μπάσκετ και θεωρεί πολύ σημαντικό το spacing, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι καλός στην άμυνα και ξέρει τι κάνει. Βρίσκεται στο μπάσκετ πολλά χρόνια και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστούμε».

Εντάξει, νομίζω πως αν σούταρα με 45% στο τρίποντο δεν θα έπαιζα στην Ευρώπη

- Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σε πιο προσωπικό επίπεδο τώρα. Πριν από δύο χρόνια κάναμε μία συνέντευξη με τον Τσάβι Πασκουάλ στο SDNA και μας είπε: «δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δουλεύει σκληρά ο Καλάθης κάθε μέρα». Επίσης, είπε ότι δουλεύεις πολύ στο σουτ σου μετά τις προπονήσεις. Πώς θα εξηγούσες το γεγονός πως δεν είσαι τόσο συνεπής πίσω από τη γραμμή του τριπόντου; Είναι κάτι που σε ενοχλεί;

«Ξέρεις, είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω. Δεν ξέρω, ίσως μια μέρα... Νομίζω πως είναι αρκετά αργά για να αλλάξω το σουτ μου. Πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω και ίσως να σουτάρω πιο γρήγορα. Δουλεύω αυτό το καλοκαίρι για να αποκτήσω γρηγορότερο release, να σουτάρω με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ελπίζω πως και τα ποσοστά μου θα ανέβουν. Εντάξει, νομίζω πως αν σούταρα με 45% στο τρίποντο δεν θα έπαιζα στην Ευρώπη».

- Σωστά, θα ήσουν πιθανότατα στο ΝΒΑ...

«Θεωρώ πως κάτι δίνεις και κάτι παίρνεις. Δουλεύω σκληρά σε αυτό το κομμάτι και έχω αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω αν θα είμαι πιο συνεπής ως σουτέρ, αλλά γνωρίζω πως πρέπει να συνεχίσω να το δουλεύω».

- Στην Ελλάδα ο κόσμος και τα media αγαπούν να συζητούν για χρηματικά ποσά και μπάτζετ. Πιστεύεις πως μια ομάδα με ένα μπάτζετ λίγο πιο πάνω από τον μέσο όρο, όπως ο Παναθηναϊκός, μπορεί να προκριθεί στο Final Four; Για παράδειγμα, είδαμε τι μισθό προσέφερε η Μπαρτσελόνα στον Νίκολα Μίροτιτς. Αυτές οι αμοιβές είναι παράλογες για τις ελληνικές ομάδες.

«Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό, ειδικά τώρα που οι μεγάλες ομάδες ρίχνουν πολλά χρήματα. Προφανώς, θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν στο Final Four. Για εμάς, πιστεύω πως όλα είναι πιθανά. Πρέπει να παίξουμε καλό μπάσκετ μέσα στη σεζόν και να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα αποδίδει σωστά ενωμένη, όπως η Ζαλγκίρις, που πήγε στο Final Four. Συνήθως υπάρχει μία τέτοια ομάδα, που φτάνει στο Final Four, η οποία δεν ανήκει στις τρεις υπερδυνάμεις. Τώρα και η Μπαρτσελόνα έχει τεράστιο μπάτζετ και θα ανταγωνιστεί γι' αυτή τη θέση. Όμως, πάντα θα θεωρώ πως έχουμε πιθανότητες. Πρέπει να παίξουμε καλό μπάσκετ την κατάλληλη στιγμή. ΟΚ, το μπάτζετ φυσικά και είναι μεγάλο θέμα. Θέλεις να παίρνεις τους καλύτερους παίκτες. Αλλά, μπορείς να σταθείς τυχερός και να έχεις την ευκαιρία σου να προκριθείς στο Final Four την κατάλληλη στιγμή. Τα τελευταία δυο - τρία χρόνια βρισκόμαστε σε μια καλή κατάσταση. Την μία χρονιά τερματίσαμε στην 4η θέση και την άλλη στην 5η. Αν είχαμε βγει 3οι και είχαμε πέσει με μια άλλη ομάδα, θα μπορούσαμε να περάσουμε. Παίξαμε με σκληρές ομάδες και δεν ματσάραμε καλά με αυτές».

Στο λέω, θα πάμε στο Final Four

- Ο Ρικ Πιτίνο πριν από λίγες εβδομάδες αποκάλυψε μια ιστορία για τη συνάντησή του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Σε αυτή την ιστορία, ο Γιαννακόπουλος του είπε πως βάζει την κληρονομιά του πατέρα του και τον κόσμο του Παναθηναϊκού πάνω από όλους, ακόμα και από τον εαυτό του. Το νιώθεις και εσύ αυτό, όταν μιλάς μαζί του για την ομάδα;

«Σίγουρα. Αν γνώριζες τον πατέρα του, θα ξέρεις ότι αγαπούσε τον Παναθηναϊκό όσο κανένας. Ο Δημήτρης θα μπορούσε να έχει αφήσει την ομάδα. Θα μπορούσε να έβαζε δύο εκατομμύρια δολάρια. Όμως, φτιάχνει μια ομάδα που είναι ανταγωνιστική στο παρκέ κάθε βράδυ, απέναντι σε κάθε ομάδα της Euroleague που βρίσκεται εκεί έξω. Το πάθος του και όσα μας λέει στα αποδυτήρια μετά τα ματς είναι πιο μεγάλα και πιο έντονα από ό,τι μπορεί να φανταστεί ένας οπαδός. Προφανώς, συνεχίζει και θα συνεχίσει να λειτουργεί με γνώμονα την κληρονομιά του πατέρα του. Είναι ο τύπος του ανθρώπου που κανείς δεν θα μπορέσει να του αλλάξει το πάθος που έχει για το μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό. Μεγάλωσε βλέποντας τον πατέρα του και τον θείο του, που έκαναν τον Παναθηναϊκό την κορυφαία ομάδα στην Euroleague για πάρα πολλά χρόνια. Όπως ξέρεις, είναι πολύ ανταγωνιστικός. Είναι στη φύση του, μεγάλωσε έτσι. Θα συνεχίσει να είναι για όσο το θέλει».

- Αυτή η νοοτροπία του Γιαννακόπουλου για τον Παναθηναϊκό σε κάνει να δεις καμιά φορά την ομάδα και τον στόχο του Final Four με ένα πιο ρομαντικό τρόπο; Όχι μόνο αυστηρά σαν bussiness.

«Ασφαλώς. Θα σήμαινε τα πάντα για κάθε οπαδό του Παναθηναϊκού και κυρίως για τον Δημήτρη το να φτάσουμε στο Final Four. Να κάνουμε το επόμενο βήμα. Πιστεύω ότι θα το κάνουμε, αλήθεια το πιστεύω. Δεν μπορώ να πω αν θα είναι αυτή τη σεζόν ή την επόμενη, αλλά σου λέω ότι θα πάμε στο Final Four».

- Όλα αυτά τα χρόνια στον Παναθηναϊκό έχεις σηκώσει πολλές κούπες. Έχεις αναδειχθεί μέλος της καλύτερης πεντάδας της Euroleague. Προσωπικά, θεωρώ πως ήσουν και ο MVP της σεζόν 2017-2018, όμως αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Όπως και να 'χει, νιώθεις ένα «βάρος» να πας την ομάδα στο Final Four ως ο αρχηγός της; Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν έχεις καταφέρει στη δεύτερη θητεία σου στα «πράσινα».

«Είναι μια μεγάλη ευθύνη για εμένα, που ηγούμαι της ομάδας. Είμαι ο αρχηγός και ο ηγέτης της ομάδας. Κουβαλάω πολλά πράγματα στις πλάτες μου. Ένας από τους στόχους μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια, που τον σκέφτομαι από τότε που επέστρεψα, είναι να γίνει αυτό το επόμενο βήμα για τον σύλλογο. Το κουβαλάω αυτό το "φορτίο", 100%. Γι' αυτό και ο βασικός μου στόχος είναι να πάμε εκεί. Είναι ο Νο. 1 στόχος μου».

- Πριν από εσένα ο Παναθηναϊκός είχε δύο εμβληματικούς ηγέτες: τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Αν μπορούσες να διαλέξεις ένα στοιχείο από τον καθένα, που θα «εκτόξευε» το δικό σου παιχνίδι, ποιο θα ήταν αυτό;

«Από τον Διαμαντίδη θα έπαιρνα το σουτ του, χωρίς ερώτηση. Από τον "Φράγκι" θα έπαιρνα την ηγετική ικανότητα. Ήταν ένας μεγάλος ηγέτης. Δεν λέω πως εγώ δεν είμαι ηγέτης, όμως εκείνος ήταν πιο vocal, πιο δυναμικός. Εγώ είμαι πιο ήσυχος, νομίζω σαν τον Διαμαντίδη. Θεωρώ πως το παιχνίδι μου και ο τρόπος που προπονούμαι μιλούν από μόνα τους. Ο "Φράγκι" μιλούσε περισσότερο στην ομάδα και πιστεύω πως πρέπει να το κάνω και εγώ αυτό».