O Κόνατον «διέλυσε» μικρά παιδιά αλλά στο τέλος πήρε το... μάθημά του (vid)

Ωστόσο ο 29χρονος γκαρντ/φόργουορντ των Μπακς κάπου το... παράκανε με τους νεαρούς και τις νεαρές παίζοντας δυναμικά εναντίον τους τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση.

Ο ΝΒΑer έδειχνε μάλιστα να το απολαμβάνει, όμως ένα κοριτσάκι πήρε... εκδίκηση για όλους καθώς με μια crossover ντρίπμπλα τον έριξε στο παρκέ και έστω και αν φαίνεται πως ο ίδιος το έκανε σκόπιμα, ήταν μια απολαυστική στιγμή.

Here's 30 seconds of #Bucks Pat Connaughton (@pconnaughton) schooling kids at his clinic before one drops him. pic.twitter.com/qwKhIBS80C