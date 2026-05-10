Βαλένθια: Ξανά στην ειδική αίθουσα της Roig Arena η live προβολή του τελευταίου ματς με τον Παναθηναϊκό

Όπως ανακοινώθηκε το πέμπτο παιχνίδι των Playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό θα προβληθεί ζωντανά στην ειδική αίθουσα στη Roig Arena, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για τον κόσμο, με τη διαφοροποίηση πως αυτή τη φορά θα απαιτείται κράτηση.
Υπενθυμίζεται πως για το παιχνίδι έχει ανακοινωθεί ήδη sold out, ενώ σε αυτή την αίθουσα μπορούν να βρεθούν έως 1.000 άτομα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Λόγω του μεγάλου αριθμού φιλάθλων που έμειναν χωρίς εισιτήρια για τον πέμπτο αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά της EuroLeague, η Βαλένθια ενεργοποιεί τη δυνατότητα παρακολούθησης του αγώνα μέσω γιγαντοοθόνης στο Auditorium του Roig Arena.
Όπως συνέβη και με την προβολή του τέταρτου αγώνα, το Auditorium θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 1.000 άτομα για την παρακολούθηση της αναμέτρησης. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης».
Ante la gran cantidad de gente que se ha quedado sin entradas para el quinto partido ante Panathinaikos de los cuartos de final de la EuroLeague, Valencia Basket activa la opción de seguir el encuentro a… pic.twitter.com/KI8XpCcPUq