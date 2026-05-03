Ήττα με ανατροπή για τη Βαλένθια πριν το Game 3 με τον Παναθηναϊκό

Η Βαλένθια έχασε με ανατροπή στο τέλος στην έδρα της Μανρέσα (104-102) δύο ημέρες πριν το Game 3 με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα (6/5, 21:15) για τα playoffs της Euroleague.

Οι «πορτοκαλί», που αγωνίστηκαν με τρεις απουσίες, βρέθηκαν μπροστά με 94-100 στο 37’, όμως είδαν τον Ομπασοχάν να κάνει ένα προσωπικό σερί 6-0 στο τελευταίο λεπτό (103-102) και να τους… κλέβει τη νίκη. Έπεσε στο 21-8 η Βαλένθια και κινδυνεύει να χάσει τη 2η θέση, ενώ η Μανρέσα ανέβηκε στο 12-17 και στη 12η θέση της ισπανικής λίγκας.

Για τη Βαλένθια, ξεχώρισε επιθετικά ο Μπράνκου Μπαντιό με 16 πόντους και ακολούθησαν με 12 οι Ματ Κοστέλο και Ντάριους Τόμπσον, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να κάνει πλήρες ροτέισον. Για τους νικητές ο Ρέτιν Ομπασοχάν σταμάτησε στους 30 πόντους, με τον Αλεχάντρο Ρέγιες να προσθέτει 17 με 4/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-56, 78-82, 104-102