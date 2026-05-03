Μοντέρο - Πραντίγια off για τη Βαλένθια πριν τον Game 3 με τον Παναθηναϊκό

Η Βαλένθια αντιμετωπίζει το μεσημέρι της Κυριακής εκτός έδρας τη Μανρέσα (13:00) για το ισπανικό πρωτάθλημα και ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει αφήσει εκτός αποστολής δύο βασικούς του παίκτες.

Ο λόγος για τους Ζαν Μοντέρο και Χάιμε Πραντίγια, οι οποίοι δεν αναφέρεται να αντιμετωπίζουν κάποιο νεότερο πρόβλημα τραυματισμού και πιθανότατα παίρνουν ανάσες ενόψει του τρίτου προημιτελικού των playoffs της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό (5/5).

Οι «πράσινοι» προηγούνται 2-0 στη σειρά με δύο διαδοχικά διπλά στη Βαλένθια και θέλουν να την «σκουπίσουν» και να βρεθούν άμεσα στο Final Four της Αθήνας. Από την πλευρά της η Βαλένθια ψάχνει την ολική ανατροπή στη σειρά, στην οποία δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής ο Τσάβι Λόπεζ-Αροστέγκι.