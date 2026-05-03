Τα «έσπασε» στην συναυλία του Ρέμου στην Κωνσταντινούπολη ο Γιασικεβίτσιους (vid)

Λίγες ημέρες πριν το Game 3 με την Ζαλγκίρις, ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, ξεφάντωσε στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Κωνσταντινούπολη.

Ο πασίγνωστος Έλληνας καλλιτέχνης έδωσε μια μοναδική παράσταση στη κατάμεστη Volkswagen arena της Κωνσταντινούπολης, με τον Σαρούνα Γιασικεβίτσιους να μην χάνει την ευκαιρία να απολαύσει τον Αντώνη Ρέμο.

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε εκμεταλλευόμενος το ρεπό της ομάδας του, βρέθηκε στη Volkswagen arena και διασκέδασε υπό τους ήχους των τραγουδιών του Αντώνη Ρέμου, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την αγάπη του για το ελληνικό τραγούδι.

Η κάμερα, μάλιστα συνέλαβε τον Σάρας να τραγουδάει σε άπταιστα ελληνικά τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου και να απολαμβάνει με την ψυχή του την βραδιά.