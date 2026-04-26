Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Γιαννακόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το «παρών» στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού (26/4) ενόψει των αναμετρήσεων με την Βαλένθια για τα play-offs της Euroleague. Ατομικό και θεραπεία για τον Τζέντι Όσμαν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά τους αγώνες των play-in κατέκτησε την έβδομη θέση στην Euroleague και έτσι θα αναμετρηθεί στα play-offs με την Βαλένθια.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν προπονήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/4) και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το «παρών» στο «Telekom Center Athens» και παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση της ομάδας. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ στηρίζει τους παίκτες με έμπρακτο τρόπο και βρίσκεται στο πλευρό τους σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Τζέντι Όσμαν έκανε ατομικό και θεραπεία λόγω ενοχλήσεων στην μέση, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι το «τριφύλλι» θα προπονηθεί ξανά στην Αθήνα το πρωί τη Δευτέρας (27/4), πριν αναχωρήσει για την Βαλένθια για τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς.